إيرادات الأفلام أقل من نصف مليون جنيه، وبلوموندو في المقدمة

حققت 10 أفلام مصرية تعرض في السينمات إيرادات متواضعة لم تستطع من خلالها كسر حاجز النصف مليون جنيه خلال ليلة أمس السبت.

ووصل إجمالي إيرادات الأفلام المصرية العشر المعروضة في السينمات إلى 458 ألف جنيه، ثلثها حققها فيلم واحد فقط، وأربعة أفلام حققت إيرادات هزيلة.

بلوموندو الأول

جاء فيلم “بلوموندو” لحسن الرداد في المركز الأول محافظًا على موقعه منذ بداية عرضه في السينمات، حيث جمع ليلة أمس السبت إيرادات بلغت 165 ألف جنية.

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فيلم “بلوموندو” من بطولة حسن الرداد، ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

وسط الجدول

وازدحمت منطقة وسط القائمة بخمسة أفلام معظمها إيراداتها متقاربة، حيث جاء في المركز الثاني فيلم “فوي فوي فوي” لمحمد فراج بإيرادات بلغت 76 ألف جنية، وفي المركز الثالث فيلم “وش في وش” بإيرادات بلغت 69 ألف جنية، ومن خلفهم فيلم “سنة أولى خطف” الذي جمع 60 ألف جنية، وفي المركز الخامس فيلم “العميل صفر” بإيرادات وصلت إلى 59 ألف جنية، وبفارق كبير جاء في المركز السادس فيلم “الخميس الجاي” محققًا 14 ألف جنيه.

منطقة الهبوط

وجاء في مؤخرة القائمة أربعة أفلام تنافست على الأقل تحقيقًا للإيرادات، بعدما حققت أرقام هزيلة جدا في دور العرض بالأمس.

وجاء في المركز السابع فيلم “أولاد حريم كريم” بإيرادات 4288 جنية، وورائه فيلم “حسن المصري” الذي جمع 4173 جنية، وفي المركز التاسع فيلم “بيت الروبي” الذي حقق إيرادات 3049 جنية، وأخيرًا فيلم “البعبع” الذي اكتفى بجمع 2415 جنية.