توم هولاند عن علاقته بـ روبرت داوني جونيور: علمني الكثير

توم هولاند ، تحدث الممثل الشاب توم هولاند ٢٧ سنة، عن علاقته بالممثل الشهير روبرت داوني جونيور ٥٨ سنة، وصداقتهم التي تكونت عبر العمل معا في أفلام مارفل.

توم هولاند عن علاقته بـ روبرت داوني جونيور: لقد علمني الكثير

وقال توم هولاند، في تصريحات صحفية:" أنا أحترم حقًا رأي روبرت داوني جونيور في أي عمل أقوم به أو مشكلة تواجهمي، لقد علمني الكثير، وأنا دائمًا ما اثني علي الرجل وطريقه تفكيرة، أنا أحب هذا الرجل، وأنا معجب به”، وعن رأي توم هولاند عن اخر أفلام روبرت، قال:"إنه مذهل للغاية في فيلم ‘OPPENHEIMER، لقد سرق الفيلم من الجميع".

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علاقة توم هولاند وحبيبته زيندايا

في سياق متصل، أكد الممثل الشاب أن علاقته العاطفية مع الممثلة الشهيرة زيندايا، هو أمر خاص به، وأنه لا يفضل الحديث عن علاقاته العاطفية.

أوضح الممثل الشاب، خلال مقابلة حديثة على بودكاست، أن حبيبته زيندايا، شخصية لطيفة جدا، وتبادر بأفعال رومانسية، كاشفا أنها في أحدي المرات، قررت تحضير العشاء له عندما كان عائد من العمل، لكنها قطعت اصبعها خلال التحضير، واضطرت للذهاب للمستشفي لاحتياجها لغرز طبية.

وقال توم هولاند: “علاقتنا أمر شخصي نحن متحفظان حول الحديث عنها وليس لها علاقة بمسيرتنا التمثيلية”.

توم هولاند وشخصيه SPIDER-MAN

وتحدث الممثل الشاب “توم هولاند”، عن سيناريو فيلم ‘SPIDER-MAN 4، أحدث أفلام عالم مارفل للأبطال الخارقين، قائلا:“في الوقت الحلي يبدو السيناريو رائع للغاية، وقد يكون أحد أفضل السيناريوهات بعالم مارڤل السينمائي”.

وأوضح الممثل توم هولاند، أن شرطة الوحيد للعودة لأداء شخصية Spider-Man مرة أخرى، كان يتمثل في أن يكون فيلم ‘SPIDER-MAN 4’، أروع من فيلم ‘SPIDER-MAN: NO WAY HOME’، وهو ما حدث بالفعل، حيث أن الممثل الشاب، أن الجمهور سيعجب بالفيلم الجديد دون أدني شك.

توم هولاند والكحوليات

وكشف الممثل الشاب أنه ابتعد عن شرب الكحوليات لمدة عام، بسبب تصوير مسلسل The Crowded Room، وقال هولاند في تصريحات إعلامية: “أن مسلسل The Crowded Room، يمثل نظرة ثاقبة لقوة العقل البشري، والطرق التي يمكننا من خلالها التعامل مع الصدمات، والمسلسل غير وجهات نظره حول الصحة العقلية، وساعده في الابتعاد عن شرب الكحوليات، لقد كان على المعرفة والتعلم عن الصحة العقلية وقوتها، والتحدث إلى الأطباء النفسيين حول صراعات الشخصيات التي امثلها، وهو شيئًا مفيدًا جدًا لحياتي”.

وذكر هولاند أنه يأمل أن يستمتع الجمهور بمشاهدة مسلسل The Crowded Room، كما تمني أن يساهم المسلسل بمزيد من الاحترام والتعاطف مع الأشخاص الذين يعانون من مشكلات الصحة العقلية، قائلا:"آمل أن يشعر الناس بالتثقيف حول قوى الصحة العقلية، والصراعات، وقدراتنا المذهلة على البقاء".