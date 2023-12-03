مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالمنيا
لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة بخارية، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة نصف نقل بـ دراجة بخارية، بالقرب من مدخل قرية صفط الخمار بمركز المنيا.
على الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وكشفت التحريات الأولية بوفاة "عبد الحكيم عصام"، طالب بالمعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة وإصابة أخر يدعى "خلف رجب"، طالب بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج بالمخ.
تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.
إصابة 12 شخص في حادث مروري بالمنيا
وجدير بالذكر، أصيب 12 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، أسفر الحادث عن مصابين.
على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة المنيا، إلى موقع الحادث تبين إصابة 12 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم
تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.
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