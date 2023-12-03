محمد هنيدي ضيف محمود سعد في "سولد آوت"

يحل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على الإعلامي الكبير محمود سعد في برنامجه sold out (سولد آوت) الذي يقدمه على مسرح باسيلي بالجامعة الأمريكية في التجمع الخامس ويذاع على منصة watch it.

ويتحدث محمد هنيدي خلال حلقة البرنامج مع الإعلامي محمود سعد عن الكثير من التفاصيل في حياته الفنية وخطواته القادمة في عالم الفن، كما يتحدث خلال الحلقة عن حياته الشخصية ويكشف عن بعض جوانبها.

ويقدم محمود سعد برنامجه في حضور الجمهور في المسرح، حيث يتم حجز المقاعد للجمهور الراغب في الحضور من خلال موقع تذكرتي.

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مرعي البريمو

وكان محمد هنيدي قد قدم مؤخرًا أحدث أفلامه “مرعي البريمو” في السينمات في موسم الصيف الماضي، ولم يحقق الفيلم النجاح المنتظر، خاصة وأن هنيدي قد وعد جمهوره بعمل فني مختلف، وجمع في السينمات إيرادات ضعيفة وصلت إلى 16 مليون جنيه فقط.

قصة فيلم مرعي البريمو

وتدور أحداث فيلم مرعي البريمو في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة.

أبطال فيلم مرعي البريمو

وشارك في بطولة فيلم مرعي البريمو، مجموعة من أبرز الفنانين منهم: محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.