الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط نصف طن ألبان ملوثة بالحشرات في البحيرة

لبن ملوث بالبحيرة،
لبن ملوث بالبحيرة، فيتو

 شنت مديرية الصحة بالبحيرة، تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة حملات رقابية تفتيشية، والتي تستهدف المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، وذلك  تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين قبل تداولهم واستخدامهم لمنتجات منتهية الصلاحية، أو فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما يهدد أرواح المواطنين.

Advertisements

وأسفرت حملة، تم شنها بمركز أبوحمص عن ضبط ناقلى وموردى الألبان على سيارتين نصف نقل محملين عليها براميل بلاستيك زرقاء غير نظيفة، وسبق استعمالها في الأغراض الصناعية والكيماوية ويحظر استعمالها في الأغراض الغذائية مملؤة بالألبان، والمقدرة بإجمالي وزن 500 كيلو جرام، تحتوى على حشرات حية وميته (ذباب وناموس)، وملتصق بها قش ملوث بالأترية والقاذورات (وروث المواشى).

كما أسفرت الحملة، عن ضبط كمية من أكياس المكرونة الشعرية تحتوى على حشرات (سوس حى)، وغير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتظهر عليها علامات التلف والفساد الظاهرى والكمية مقدرة بإجمالي وزن 250 كيلو جرام.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير محاضر ضبط بذلك والعرض على النيابة العامة للتصرف،وتم ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد حراز مدير وحدة مراقبة الأغذية بالمديرية، ومحمد خميس بركات مراقب عام الأغذية بالمديرية،وبالتعاون والتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بأبوحمص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البان البحيرة ملوثه ضبط الصحة

الأكثر قراءة

بيان عاجل من صندوق النقد بشأن برنامج التمويل الخاص بمصر

ظهور مقاومة جديدة في الضفة الغربية تثير فزع الاحتلال، كتائب بديا تتحدى إسرائيل (فيديو)

صلاح قابيل، معلم التمثيل الذى حسم نجله قصة زواجه من فنانة شهيرة، وهذه حكاية خطأ طبي دفنه حيا

بداية من اليوم، إيقاف حركة القطارات 12 يوما في العلمين والضبعة

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

شيخ الأزهر يوجه صرخة لوقف العدوان على غزة ووضع حد لقتل الأطفال والرضع والخدج (فيديو)

أمريكا تعترف بأن إسرائيل قد تواجه هزيمة استراتيجية في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

سر تعمد الأمير هاري وزوجته التعتيم على أسمائهما الحقيقية

لحظة إشعال متظاهرة النار في نفسها احتجاجا على موقف أمريكا من حرب غزة

بسبب العدوان الصهيوني على غزة، شجرة الميلاد تختفي من بيت لحم لأول مرة

انقلاب في ملكات جمال الكون، مديرة المسابقة مزورة والفائزة متهمة بخيانة الوطن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

اليوم الأكثر دموية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحوت في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل والفشل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية