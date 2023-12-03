ضبط نصف طن ألبان ملوثة بالحشرات في البحيرة

شنت مديرية الصحة بالبحيرة، تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة حملات رقابية تفتيشية، والتي تستهدف المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين قبل تداولهم واستخدامهم لمنتجات منتهية الصلاحية، أو فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما يهدد أرواح المواطنين.

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وأسفرت حملة، تم شنها بمركز أبوحمص عن ضبط ناقلى وموردى الألبان على سيارتين نصف نقل محملين عليها براميل بلاستيك زرقاء غير نظيفة، وسبق استعمالها في الأغراض الصناعية والكيماوية ويحظر استعمالها في الأغراض الغذائية مملؤة بالألبان، والمقدرة بإجمالي وزن 500 كيلو جرام، تحتوى على حشرات حية وميته (ذباب وناموس)، وملتصق بها قش ملوث بالأترية والقاذورات (وروث المواشى).

كما أسفرت الحملة، عن ضبط كمية من أكياس المكرونة الشعرية تحتوى على حشرات (سوس حى)، وغير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتظهر عليها علامات التلف والفساد الظاهرى والكمية مقدرة بإجمالي وزن 250 كيلو جرام.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير محاضر ضبط بذلك والعرض على النيابة العامة للتصرف،وتم ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد حراز مدير وحدة مراقبة الأغذية بالمديرية، ومحمد خميس بركات مراقب عام الأغذية بالمديرية،وبالتعاون والتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بأبوحمص.