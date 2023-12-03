قتيل و11 مفقودًا في فيضانات بإندونيسيا
أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، وفاة شخص وفقدان 11 آخرين بسبب سيول مفاجئة قرب بحيرة توبا في إقليم سومطرة بشمال بالبلاد.
وقالت إنه تم إجلاء عشرات الأشخاص وإن جهود الإنقاذ لا تزال جارية.
وذكرت الوكالة في بيان، أن أمطارًا غزيرة أعقبتها فيضانات مفاجئة مساء الجمعة ضربت المنطقة الواقعة على ضفاف البحيرة؛ ما ألحق أضرارًا بعشرات المنازل وكنيسة ومدرسة وفندق.
وتوبا هي أكبر بحيرة بركانية في العالم ومقصد سياحي شهير للسائحين المحليين والأجانب.
وأظهرت صورا نشرتها الوكالة، أن السيول جرفت أحجارًا كبيرة وأشجارًا وطميًا إلى سفوح التلال؛ ما جعلها تغمر بعض المنازل بالكامل.
وقالت الوكالة إن نحو 350 شخصًا يستخدمون معدات ثقيلة يقومون بجهود البحث والإنقاذ، بينما تم إجلاء نحو 200 شخص.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.