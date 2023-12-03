الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

كولر يطلب تقريرا طبيا عن حالة موديست قبل مواجهة بلوزداد

موديست مهاجم الأهلي،
موديست مهاجم الأهلي، فيتو

الأهلى، طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا طبيا بشأن تحديد موقف الفرنسي موديست مهاجم الأهلي من إعلان جاهزيته للعودة إلي التدريبات الجماعية للفريق وحسم موقفه من مباراة شباب بلوزداد. 

ويعاني موديست مهاجم الأهلي من الإصابة في العضلة الضامة. 

كشف مصدر داخل الأهلي موقف ياسر إبراهيم مدافع الفريق من تدعيم دفاع الفريق في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة القادم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

وقال ان ياسر إبراهيم سيكون جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة شباب بلوزداد القادمة رغم تعرضه للإصابة في مباراة الأمس أمام يانج أفريكانز التنزاني. 

 ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

 

موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

وتذاع مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري على قناة  bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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أحداث مباراة الأهلي ويانج أفريكانز 

بدأ اللقاء قويًّا وظلت الكرة حائرة بين الأهلي ويانج أفريكانز في متوسط الميدان.

وبعدها بدأ فريق يانج أفريكانز في السيطرة على الكرة لكن دون خطورة حقيقة على مرمى محمد الشناوي.

اعتمد النادي الأهلي على التحولات الهجومية في ظل سيطرة يانج أفريكانز على الكرة وشكل خطورة عن طريق كهربا والشحات وبيرسي تاو.

وكاد الأهلي يخطف هدف التقدم في الدقيقة 43 عن طريق تصويبة من حسين الشحات ولكن ارتطمت بدفاع يانج أفريكانز.

وتلقى ياسر إبراهيم أول بطاقة صفراء في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بشكل مختلف وسيطر على الكرة وكاد يسجل الهدف الأول في الدقيقة 46 عن طريق كهربا ولكن صوبها اللاعب فوق العارضة.

وفي الدقيقة 50 تجاوز كهربا حارس يانج أفريكانز وصوبها ولكن أخرجها مدافع يانج أفريكانز من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 59 صوب حسين الشحات كرة قوية ولكن جاءت بجوار القائم الأيمن لحارس يانج أفريكانز.

وأجرى مارسيل كولر تبديلين لدعم الفريق بنزول كريم فؤاد وعمرو السولية وخروج مروان عطية وحسين الشحات.

وفي الدقيقة 74 انفرد كريم فؤاد بمرمى يانج أفريكانز ولكن تصدى الحارس لتصويبته الأرضية.

وسجل بيرسي تاو هدف الأهلي الأول للنادي الأهلي في شباك يانج أفريكانز في الدقيقة 86.

ثم سجل يانج أفريكانز هدف التعادل في شباك النادي الأهلي بالدقيقة 90، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 

 

 

تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

في خط الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول.

في خط الوسط: ديانج، مروان عطية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: كهربا، تاو، الشحات. 

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 

 

 

تشكيل يانج أفريكانز

وكان ميجيل جاموندي، المدير الفني لفريق يانج أفريكانز التنزاني، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي  فى المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية لدور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا.

الحارس: دجيجيو ديارا.

الدفاع: كواسي أتوهولا – ديكسون جوب – إبراهيم حمد – لوماليسا موتامبالا.

الوسط: ماكسي نزينجيلي – خالد أوتشو – باكاري موامنيتو – باكوم زوزوا.

الهجوم: ستيفان كي – كيليمونت مزيزي.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 

 

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 

 

 

مواجهات الأهلي أمام يانج أفريكانز

الأهلي واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات قبل لقاء اليوم، حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر في مباراة واحدة.

التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

كما التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا نسخة 1988، وتعادل الأهلي ذهابًا في تنزانيا بنتيجة 0-0، وفاز إيابًا في القاهرة بنتيجة 4-0.

كما فاز الأهلي ذهابًا في مصر على يانج أفريكانز بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2009، وإيابًا في تنزانيا 1-0.

وفي الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا عام 2014، تلقى الأهلي هزيمة ذهابًا في تنزانيا 0-1، وفاز إيابًا في مصر 1-0، وتأهل بركلات الترجيح.

وأخيرًا لعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، وتعادل ذهابًا في تنزانيا 1-1، وفاز إيابًا في القاهرة.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 

 

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 

 

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 

 

 

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كولر الأهلي أنتوني موديست شباب بلوزداد النادي الأهلي

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