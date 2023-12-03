كليات جامعة الإسكندرية تنظم ندوة "انزل شارك وكن إيجابي" داخل مقراتها
نظمت كليات جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وإتحاد الطلاب والأسر الطلابية، عدة ندوات توعوية بمقر كل كلية، تحت شعار "انزل... شارك...كن إيجابى"، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية،
ياتى ذلك ضمن فاعليات مقرر " قضايا مجتمعية" لتوعية الطلاب نحو الإستحقاق الرئاسى القادم، وتفعيل دورهم وترسيخ مفهوم المشاركة لديهم، وإعدادهم لتحمل المسئولية وبناء المسقبل فى ظل الظروف والمتغيرات المحلية والدولية الحالية، وحثهم على ممارسة الأنشطة التي من خلالها يمكنهم التعبير عن آرائهم، والمشاركة في تشكيل القرارات التي تؤثر على حياتهم.
كما وفرت الكليات بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب خدمة " اعرف مقرك الإنتخابى"، للتسهيل على الطلاب الاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي سيدليون بها بأصواتهم في العملية الانتخابية عن طريق الرقم القومى، شارك فى الندوة عمداء الكليات ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكل الكليات.
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