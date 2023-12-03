التنسيقية: مراكز الاقتراع والسفارات والقنصليات تسهل على المصريين بالخارج ممارسة حقهم الانتخابي

قالت تنسيقية الأحزاب والسياسيين إن الجالية المصرية في الخارج ستشهد إقبالًا كبيرًا في اليوم الأخير للتصويت في الانتخابات الرئاسية وخاصة المصريين المقيمين في السعودية والبحرين وقطر والأردن والكويت والعراق وتركيا وروسيا وبيلاروسيا.

دور مراكز الاقتراع في تسهيل العملية الانتخابية

وأوضحت التنسيقية أن مراكز الاقتراع في هذه الدول تمكن المواطنين المصريين من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في تحديد مستقبل بلدهم، وشددت على أن الهدف من العملية الانتخابية ضمان تمثيل الجالية المصرية في الخارج وتعزيز دورها في صنع القرارات الوطنية.

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وحسب تقارير التنسيقية، تسهل السفارات والقنصليات المصرية عملية التصويت وتوفر الدعم والإرشاد للمواطنين، في ظل حرص الحكومة المصرية إلى ضمان سير العملية الانتخابية بكل سلاسة وشفافية، وتشجيع المشاركة الواسعة للمواطنين في هذا الحدث الوطني المهم.

من يحق له الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية ؟

واليوم هو الثالث للانتخابات الرئاسية 2024 والأخير في عملية تصويت المصريين بالخارج، حيث تُجرى العملية الانتخابية في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، ويحق له أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا أنه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومى ومازال ساريا يحق للناخب التصويت.

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.