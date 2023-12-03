الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

تضامن المنيا تفتتح مرصدًا لرصد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في عروس الصعيد

الافتتاح مرصد التضامن
الافتتاح مرصد التضامن الاجتماعى، فيتو

افتتح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا، مرصدًا لرصد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، وبحضور الدكتورة منى عثمان، مدير عام الإدارة العامة للتعاونيات الإنتاجية.

تدريب 66 رائدة إجتماعية في المنيا 

تهدف هذه المبادرة إلى تدريب 66 رائدة إجتماعية في المنيا على تسجيل استمارات الوعي بإستخدام أجهزة التابلت، وحضر الافتتاح محمد عبد العزيز الصوفاني، الإدارة العامة لشؤون المرأة، والدكتورة نجوى محجوب صلاح، منسقة مشروع 2 كفاية وأخصائية في الإدارة العامة للرقابة والمتابعة.

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بهدف استهداف 3 ملايين أسرة

يتم تطبيق نموذج المرصد في جميع المحافظات بهدف استهداف 3 ملايين أسرة من خلال مراقبين الجودة التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف المرصد إلى تحسين فهمنا للتحديات التي تواجه الأسر وتأثيرها على المجتمع من خلال جمع البيانات وتحليلها بشكل دقيق.

من المتوقع أن يساهم المرصد في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الدعم اللازم لاتخاذ قرارات فعالة لتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأسر في محافظة المنيا.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

وعبرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بإطلاق المرصد في المنيا، معربة عن أملها في أن يسهم المرصد في توفير البيانات اللازمة لتحديد الأولويات وتوجيه الجهود والموارد لدعم الأسر المحتاجة.

أهمية المرصد ودوره

من جانبه، أشاد ياسر بخيت بأهمية المرصد ودوره الحيوي في تعزيز التنمية المستدامة، مؤكدًا التزام الفريق العامل بجمع البيانات وتحليلها بشكل دقيق، وتقديم الدعم اللازم للأسر في المنيا.

التضامن الاجتماعى بالمنيا 

يعد مشروع المرصد جزءًا من استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي في تحسين العدالة الاجتماعية وجودة الحياة للمواطنين في مصر، ومن المتوقع أن يتوسع المرصد في المستقبل ليشمل المزيد من المحافظات
 

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ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة المني المنيا وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج مرصد ا لرصد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تدريب 66 رائدة إجتماعية في المنيا

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