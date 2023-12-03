الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

تفاصيل صادمة في واقعة قتل صاحب محل سجاد بإمبابة

التحقيق في الحادث،
التحقيق في الحادث، فيتو

 باشرت نيابة الجيزة التحقيق في مصرع صاحب محل سجاد فى مشاجرة مع 3 أشخاص بمنطقة إمبابة، وأمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة اندلعت بين المجني عليه صاحب محل سجاد و3 أشخاص لخلافات الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على مالك المحل بالضرب بالأيدي فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

 

وأمرت النيابة بتفريغ الكاميرات في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته، كما أمرت بتشريح الجثة واعداد تقرير الصفة التشريحية.

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اندلاع مشاجرة بين المجني عليه والمتهمين 

 تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك محل للسجاد – مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق "توفى إثر إصابته") طرف ثان (3 أشخاص  - مقيمون بمحافظة الجيزة) لخلافات الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على مالك المحل بالضرب بالأيدي فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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