الشباب والرياضة تختتم الحملة القومية "شارك..الكلمة كلمتك"

اختتمت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وبالشراكة مع مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الفترة من 10 لــ 12 ديسمبر الجاري، وفقًا للجدول الزمني والتوقيت المُعلن من قبل الهئية الوطنية للانتخابات وذلك تحت شعار " شارك ٠٠ الكلمة كلمتك " .

الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر

وشارك ضمن فعاليات اللقاءات التثقيفية للحملة القومية بكافة محافظات الجمهورية، عدد كبير من أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة وشباب yly وعدد من الكيانات والقيادات الشبابية .

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وجاء مجمل الحديث في اللقاءات، أن الانتخابات الرئاسية القادمة أهم استحقاق دستورى، لاختيار رأس السلطة التنفيذية وأن المشاركة الإيجابية في هذا التوقيت بالغ الدقة وهى ضروة حتمية، وخاصة ان الجمهورية الجديدة تشهد حرية رأى وتعبير، والمشاركة الإيجابية دليل رقى وتحضر وأن الشعوب هي التي تحمل ولاءها وأن الاصطفاف الشعبى وتلاحم القيادة والشعب هما صمام الأمان لحماية الأوطان، والمشاركة الإيجابية في الانتخابات هى أهم سلاح للحفاظ على هذا

الوطن مع نشر وتكثيف البرامج التوعوية التي تحث الشباب وتسلط الضوء علي المشاركة السياسية، وزيادة الوعي بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية ( الاستحقاق الرئاسي المقبل ).

وتخلل اللقاءات، بأن هناك حرص شديد من الهيئة الوطنية للإنتخابات لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة في الاستحقاق الانتخابي، من أجل ممارسة حقوقهم السياسية وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم بشكل سهل دون أي صعوبات أو عقبات، وكذلك مع توفي كل السبل لجميع ذوي الهمم لتسهيل الانتخابات عليهم، ومنهم فاقدوا البصر بتوفير ورق برايل للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مع توفير لجان خاصة لهم.

أكد المشاركون في اللقاءات أن مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية في العاشر من ديسمبر الجاري، واجب وطني وقيمة مضافة لقوة مصر الناعمة لاستكمال مسيرة "الجمهورية الجديدة "مشروع مصر الوطنى الذى تأخر لعقود طويلة سواء من محاولات استهداف خارجية أو لأسباب أخرى، فنحن على أعتاب مستقبل جديد لبناء الدولة المصرية، ولا تستطيع أى قوى شر أن تهزم شعب قوامه 105 ملايين مواطن على قلب رجل واحد مصطف حول قيادته.

يأتي ذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة للبرلمان " بهدف نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة، وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.

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