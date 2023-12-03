الأحد 03 ديسمبر 2023
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منوعات

قصة صورة رضيع فلسطيني قتله الاحتلال، في مواجهة أكاذيب الصهاينة

الأم تحمل جثمان الرضيع،
الأم تحمل جثمان الرضيع، فيتو

 طوال مدى الساعات الماضية، شغلت صورة الرضيع الفلسطيني، محمد هاني الزهار، الذي قتله جنود الاحتلال، الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي.
هز مشهد ابن الخمسة أشهر، وهو يشيع جثة هامدة بعينين مفتوحتين وثغره الصغير، فيما يحمله جده حينًا، وترثيه أمه المصدومة أحيانًا، العالم برمته.

أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي

الغريب أن العديد من الحسابات الإسرائيلية على مواقع التواصل، وبعضها رسمي شكك في الصورة، وزعم أن الطفل "مجرد دمية".


إلا أن فيديوهات التشييع التي انتشرت لاحقًا، فضلا عن توثيق وكالات أنباء عالمية لمشاهد التشييع، وجثة الرضيع، دفعت تلك الحسابات الإسرائيلية الساخرة إلى التراجع.

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حذف المنشور على منصة "إكس"

لذلك قام حساب "إسرائيل" المرتبط بالحكومة الإسرائيلية على منصة إكس، على سبيل المثال، بحذف منشوره.
أيضا، فعلت ذلك بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية التي نشرت صورة محمد، مشككة بصحتها، لتعود وتنشر لاحقا اعتذارًا، ومنها "جيروزالم بوست".

وقد استشهد محمد الزهار في الأول من الشهر الحالي، في غارة إسرائيلية استهدفت منازل سكنية في دير البلح بقطاع غزة، بعدما انهارت الهدنة المؤقتة.

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