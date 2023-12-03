الأحد 03 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

السياحة والآثار تفتتح اليوم أعمال ترميم وتطوير متحف إيمحتب بسقارة

متحف إيمحتب بسقارة،
متحف إيمحتب بسقارة، فيتو

 تفتتح وزارة السياحة والآثار،  اليوم الأحد، أعمال تطوير وترميم متحف إيمحتب بمنطقة آثار سقارة والذي يقع على بعد 20 كم من هضبة الجيزة.

 وبدأت فكرة بناء متحف إيمتحب بسقارة عام 1997، حيث جاءت فكرة إنشائه لتخليد وتكريم ذكرى المهندس والمعماري المصري "إيمحتب" منفذ المجموعة الهرمية للملك زوسر والذي يعد أول من أقام بناءً هرميًا، وأول من استخدم الحجر في تنفيذ أبنية ضخمة. 

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افتتاح متحف إيمحتب بمنطقة آثار سقارة

وافتتح المتحف رسميًا في 20 أبريل عام 2006، ثم تم إغلاقه مرة أخرى في 15 مارس 2022م، للتطوير ورفع كفاءة المتحف والخدمات المقدمة به.

وصُمم المتحف منذ افتتاحه ليضم ستة قاعات تحتوي على ما يقرب من 300 قطعة أثرية نادرة استخرجت من موقع سقارة الأثري، ومن أبرز قاعات المتحف قاعة المكتبة لما تحتويه من مجموعة متنوعة من الكتب والدوريات العلمية، بالإضافة إلى كتابات بخط اليد خاصة بعمل المهندس الفرنسي وعالم المصريات والخبير الأول في تقنيات وأساليب بناء الهرم "جان فيليب لوير"، الذي كرس حياته لترميم مجموعة الملك زوسر الهرمية لمدة ٧٥ عامًا بمنطقة آثار سقارة، كما تضم المكتبة أيضًا بعض مقتنياته الخاصة به مثل بوصلة وكاميرا وبعض الصور.

أهم القطع الأثرية المعروضة بمتحف إيمحتب سقارة

ويعرض المتحف العديد من القطع الأثرية وأبرزها تمثال إيمحتب، ويظهر المهندس إيمحتب جالسًا على كرسي وممسكًا ببردية كرمز للمعرفة، ونقش على قاعدة التمثال اسم إيمحتب والذي يعني "القادم في سلام"، وعثر على هذا التمثال ضمن مجموعة من تماثيل المعبودات البرونزية بالقرب من مقبرة الطبيب "قار" بسقارة.

كما يعرض المتحف قاعدة تمثال للملك زوسر، وتتميز هذه القطعة الأثرية النادرة التي عُثر عليها بمجموعة زوسر الهرمية بسقارة، بكونها تحتوي على بعض ألقاب المهندس إيمحتب منها حامل الختم الملكي في مصر السفلى منها الوزير والأول لدى الملك، وفيها أقدام الملك زوسر تطأ على الأقواس التسعة رمز أعداء مصر.

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