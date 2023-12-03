الأحد 03 ديسمبر 2023
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منوعات

سر تعمد الأمير هاري وزوجته التعتيم على أسمائهما الحقيقية

الأمير هاري وزوجته
الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، فيتو

 ما هو السر في إصرار الأمير هاري وزوجته على التعتيم على أسمائهما الحقيقية؟! حيث يتم إخفاء الأسماء الحقيقية للأمير هاري وميجان ماركل عن الجمهور، لأن عائلة ساسكس نادرًا ما تستخدمها.

وقد كشفت مستشارة الأسماء إس جي ستروم حصريًا لصحيفة ميرور عن السبب الحقيقي وراء تجنب ميجان وهاري استخدام أسمائهما الأولى، واستخدام أسماءً بديلة عوضًا عن ذلك. 

ديانا وتشارلز

وأوضحت الخبيرة أن الأميرة ديانا كانت قد كشفت أنها والملك تشارلز كانا يختلفان على أسماء الأطفال.

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وأضافت: "يقال إن تشارلز أراد ألبرت وآرثر، وهما الاسمان اللذان اعترفت بهما ديانا في كتابها عام 1992، لكنها اعترضت عليهما لكونهما من الطراز القديم للغاية.. وتم الاتفاق على اسم هنري، مع مناداته بلقب هاري".

خارج الدوائر الملكية

 وأكدت: "بالنسبة لديانا، كانت شغوفة بتربية أطفال قادرين على التأقلم مع أصدقائهم وأقرانهم خارج الدوائر الملكية.. والأسماء لديها القدرة على فعل ذلك.. ربما وضعت هاري الصغير على المسار الذي يمكنه من خلاله أن يفعل ذلك.. ثم تخلى لاحقًا عن لقبه الملكي وتحول إلى هاري، وليس الأمير هنري".

أيضا، استخدمت ميجان، واسمها الأول الحقيقي راشيل، اسمها الأوسط منذ مراهقتها. فيما أشادت الخبيرة بهذا الاختبار، ومع ذلك اعترفت بأن راشيل كان من الممكن أن تكون أفضل حالًا مع الجمهور البريطاني، حيث قالت: "هل كانت راشيل ماركل ستحظى بوقت أسهل في المملكة المتحدة؟ يمكن القول نعم، الأسماء الملكية التي تحمل اسمًا شائعًا وعاديًا مثل راشيل، والتي يتقاسمها الكثير من السكان تثير الدفء تجاه أفراد العائلة المالكة، وتساعدهم على أن يُنظر إليهم على أنهم متواضعون، وهو أمر يجذب البريطانيين الذين يتطلعون إلى التواصل مع أفراد العائلة المالكة الشباب".

كما اختار والدا ميجان راشيل، لأنه كان واحدًا من أشهر أسماء الأطفال في العام الذي ولدت فيه، مما يعني أنها كانت واحدة من العديد من أسماء راشيل في مجموعة أقرانها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية. 

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عائلة ساسكس الامير هاري ميجان ماركل الأمير هاري وميجان ماركل مستشارة الأسماء إس جي ستروم صحيفة ميرور الأميرة ديانا الملك تشارلز الجمهور البريطاني المملكة المتحدة

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