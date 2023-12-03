الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

اليوم، محاكمة المتهمين بخلية داعش حلوان الإرهابية

محاكمة متهمين، فيتو
محاكمة متهمين، فيتو

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر،اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة متهمين  بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 23626 لسنة 2014 حلوان.  

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـد الهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

 

المتهمون في القضية

وتضم القضية 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح ناري.

Advertisements

 

-إعلانات-

 

 

 

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.

 

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.

 

كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الأحداث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التواصل الاجتماعي الدائرة الثانية ارهاب المستشار محمد حماد أمن الدولة العليا تحقيقات النيابة جنايات امن الدولة العليا داعش الإرهاب خلية داعش حلوان حيازة سلاح ناري

مواد متعلقة

إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين بطريق العاصمة الإدارية

إصابة شخصين في تصادم سيارة نقل وملاكي بالدائري الأوسطي (صور)

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق القطامية

أول قرار ضد تشكيلين عصابيين تخصصا في أعمال السرقة بالتجمع ومدينة نصر

حبس شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي بالمنوفية

تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية ولاية الإسماعيلية الإرهابية لـ٢ مارس

إصابة صيني الجنسية نتيجة مشاجرة مع آخرين بمدينة بدر

حجز 3 أشخاص بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

مدرب إسبانيا يعلق على وقوعه في مجموعة الموت باليورو

المستكاوي يسخر من بيراميدز بعد ثنائية نواذيبو: فريق تائه وكلامهم عن البطولات طق حنك

طريقة تكبير لوحة مفاتيح هواتف أندرويد بدون تطبيقات خارجية

فيتوريا يغربل منتخب مصر.. حجازى والونش وأكرم توفيق مفاجأة كوت ديفوار 2023.. وفتوح يحجز مكانا فى القائمة رغم التجميد

الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، وتحذر هؤلاء

لماذا يلجأ جيش إسرائيل لجنود مصابين بالتوحد للمهمة الأكثر سرية؟ صحيفة تكشف مفاجأة

أمير قطر يبحث اليوم مع ماكرون جهود وقف إطلاق النار بغزة

قتلى وجرحى بانفجار خلال قداس كاثوليكي في جنوب الفلبين (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

انقلاب في ملكات جمال الكون، مديرة المسابقة مزورة والفائزة متهمة بخيانة الوطن

المخدرات والأسلحة الأكثر تهريبا في مطار القاهرة واختفاء عمليات الذهب في نوفمبر

صراع البرندات العالمية ودعوات المقاطعة، علاقة أديداس بالاحتلال تكبدها خسائر فادحة

طرائف وغرائب، انقطاع الكهرباء في مباراة جالطة سراي وبنديك سبور بالدوري التركي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 2-12-2023 في مصر

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

المزيد

انفوجراف

أسرار برلنتي عبد الحميد من الزواج بعبد الحكيم عامر للانتقام من نجيب محفوظ! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية