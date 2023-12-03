الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

علي ربيع يجهز لفيلمه الجديد للمشاركة في موسم عيد الفطر

علي ربيع، فيتو
علي ربيع، فيتو

 بدأ على ربيع منذ عدة أيام تصوير فيلمه الجديد “ع الماشي” في عدد من مواقع التصوير المختلفة، حيث ينضم إليه خلال الأيام المقبلة عدد من أبطال الفيلم لتصوير عدد من المشاهد المشتركة.

 

ويسعى صناع العمل لتجهيز الفيلم في أسرع وقت قبل بداية شهر رمضان المقبل، حتى يدخل للتحضيرات الأخيرة خلال شهر رمضان ليكون جاهزا للعرض في موسم عيد الفطر المقبل في أبريل 2024.

 

ويصور على ربيع عددا من المشاهد في بعض أماكن التصوير الداخلية حتى ينضم له باقي فريق العمل، حيث يقوم المخرج محمد خبيري بعمليات المونتاج بشكل أسبوعي.

Advertisements

 

الفيلم يحمل اسم مؤقت “ع الماشي" ويشارك في بطولته مع علي ربيع كل من انتصار، صلاح عبد الله، كريم عفيفي وعدد من الفنانين، من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد الخبيري.

 

وكان آخر أعمال علي ربيع في السينما هو فيلم “بعد الشر” الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر 2023، وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجيليل، أوس أوس، رنا رئيس وعدد من النجوم الكبار، وحقق الفيلم في السينمات إيرادات قاربت على الـ 16 مليون جنيه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

علي ربيع فيلم ع الماشي كريم عفيفي انتصار اخبار الفن

الأكثر قراءة

بيان عاجل من صندوق النقد بشأن برنامج التمويل الخاص بمصر

الحد الأدنى لفتح الحسابات في البنك الأهلي المصري

أخبار مصر: لحظة قصف القبة الحديدية لـ تل أبيب بالخطأ، إيقاف ريهام سعيد عن العمل، حادث دموي يهز باريس، توقعات صادمة عن الذهب

علي ربيع يجهز لفيلمه الجديد للمشاركة في موسم عيد الفطر

صلاح قابيل، معلم التمثيل الذى حسم نجله قصة زواجه من فنانة شهيرة، وهذه حكاية خطأ طبي دفنه حيا

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية في 6 دول لليوم الثالث

آخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، استقرار وأمن الشرق الأوسط الأبرز

Advertisements

منوعات

المزيد

انقلاب في ملكات جمال الكون، مديرة المسابقة مزورة والفائزة متهمة بخيانة الوطن

فيديو من طائرة ركاب يوثق لحظة اختراق صواريخ القسام أجواء تل أبيب

المخدرات والأسلحة الأكثر تهريبا في مطار القاهرة واختفاء عمليات الذهب في نوفمبر

صراع البرندات العالمية ودعوات المقاطعة، علاقة أديداس بالاحتلال تكبدها خسائر فادحة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 2-12-2023 في مصر

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

المزيد

انفوجراف

أسرار برلنتي عبد الحميد من الزواج بعبد الحكيم عامر للانتقام من نجيب محفوظ! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية