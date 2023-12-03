علي ربيع يجهز لفيلمه الجديد للمشاركة في موسم عيد الفطر

بدأ على ربيع منذ عدة أيام تصوير فيلمه الجديد “ع الماشي” في عدد من مواقع التصوير المختلفة، حيث ينضم إليه خلال الأيام المقبلة عدد من أبطال الفيلم لتصوير عدد من المشاهد المشتركة.

ويسعى صناع العمل لتجهيز الفيلم في أسرع وقت قبل بداية شهر رمضان المقبل، حتى يدخل للتحضيرات الأخيرة خلال شهر رمضان ليكون جاهزا للعرض في موسم عيد الفطر المقبل في أبريل 2024.

ويصور على ربيع عددا من المشاهد في بعض أماكن التصوير الداخلية حتى ينضم له باقي فريق العمل، حيث يقوم المخرج محمد خبيري بعمليات المونتاج بشكل أسبوعي.

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الفيلم يحمل اسم مؤقت “ع الماشي" ويشارك في بطولته مع علي ربيع كل من انتصار، صلاح عبد الله، كريم عفيفي وعدد من الفنانين، من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد الخبيري.

وكان آخر أعمال علي ربيع في السينما هو فيلم “بعد الشر” الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر 2023، وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجيليل، أوس أوس، رنا رئيس وعدد من النجوم الكبار، وحقق الفيلم في السينمات إيرادات قاربت على الـ 16 مليون جنيه.