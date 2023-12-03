تفسير رؤية الشمس في المنام وعلاقتها بارتكاب بعض الذنوب والآثام

تفسير رؤية الشمس فى المنام، الشمس هى التى تضئ السماء فى النهار زكرت فى القرأن الكريم وتعد من نعم الله على بني آدم أنه لم يخلقهم في انشغال دائم ولا عمل متواصل وإنما خلق لهم النوم لتهدأ الأجساد وتتحصل على راحتها حتى لا تتضرر من استمرار الحركة. كما خلق سبحانه الليل لتسكن الأجساد وتهدأ الأنفس من مشقة الكد. وجعل النهار مضيئًا مشرقًا لتنتعش الأجساد بعد ثباتها وتتحرك لتحصيل المعايش وعمارة الأرض وحينما تشرق الشمس يستقيظ الناس من نومهم والذهاب الى اعمالهم والشمس هى النور الذى يملأ الكون نهارا فالشمس أمل ونور وحياة لكل من يحيا على ظهر الأرض، ولا معنى للوجود في غيابها، وقد اختلف الكثير من المفسرين حول تفسير رؤية الشمس في المنام..

Advertisements

تفسير رؤية الشمس في المنام لابن سيرين

يقول ابن سيرين من رأى الشمس في المنام وهي على مسافة بعيدة عنه أو كانت في موضعها ومكانها الطبيعي فهذا دليل على أن الرائي يخاف الله ويتقيه في كل عمل يقوم به في حياته ومع المحيطين به،، يرى أن العزباء إذا رأت الشمس في المنام فهذه إشارة إلى تبدل حالها لحال أفضل وتحقيق أمنية كانت تنتظرها منذ زمن طويل، ومن يرى الشمس وقد تغير لونها فهذه إشارة إلى ارتكابه لبعض الذنوب والآثام وأن هذا الحلم إشارة ودعوة له لأن يعود إلى الله ويتوب إليه ويتقيه.

وإذا رأت الفتاة أن قرص الشمس يقترب بصورة غير طبيعية من رأسها فهذا يدل على أن هناك شخص كاذب ومخادع يتعمد التقرب منها ولكنها ستكشف أمره وإذا رأى الشخص الشمس في حجم كبير عن الطبيعي فقد يفقد الشخص الرائي شخصا عزيز عليه، والله أعلم.

ويرى ابن سيرين أنه من يرى أن الشمس ساطعة ومشرقة في وقت سقوط الأمطار من السماء، فإن هذا يعد دليلا على أن الحالم سيرزق بمال وصحة ورزق وفير وأن لديه أمنية سيحققها الله له في وقت قريب وأن هذه الأمنية يتطلع إليها الرائي منذ سنوات وشاء الله أن يحققها له.

تفسير رؤية شروق الشمس في المنام

ومن يرى في منامه الشمس ساطعة أو لحظة شروق الشمس فإنها إشارة له بأن حياته ستتبدل إلى الأفضل ويحالفه التوفيق والنجاح حيث أن شروق الشمس يشير إلى الحياة الأفضل والأجمل سواء في العمل أ، في الدراسة، وأن تغير حياة الرائي سيكون للأفضل وفي وقت قريب بعد أن عانى في حياته لفترة طويلة.

تفسير رؤية كسوف الشمس في المنام

ورؤية كسوف الشمس في المنام يدل على غضب الله على هذا الشخص، فقد يكون الرائي ممن يفعلون بعض المحرمات أو يكسب الأموال بطرق غير شرعية ويكون الحلم إشارة له للتوقف عن ذلك، أما كسوف الشمس في المنام إذا رأته المتزوجة فهذا قد يكون إشارة إلى الولادة الصعبة أو المتعثرة أو إنجاب الذكور، وإذا رأت العزباء كسوف الشمس في المنام فهي ستتزوج من شخص لا يناسبها وتشعر بعدم الاستقرار معه، وبعض المفسرين يرون أن رؤية كسوف الشمس في المنام قد تعني موت شخص عزيز أو قريب على الرائي أو موت الأم.

تفسير رؤية الشمس في المنام للعزباء

وإذا رأت الفتاة العزباء الشمس ساطعة في منامها فهذا يدل على اقتراب زواجها أو ارتباطها بشخص ذي خلق خلق كريم سيتقي الله بها وتعيش معه في سعادة واستقرار، أما إذا رأت العزباء أن الشمس تقترب منها لدرجة أنها تكاد تحرقها فهذا يدل على أنها ستسمع أخبارا غير سارة خلال الأيام القادمة، أما إذا رأت الشمس أشعتها ذهبية وساطعة فهذا يدل على أنها ستسافر إلى الخارج ووتعمل بوظيفة عالية ومرموقة خلال الفترة المقبلة.

وإذا رأت العزباء في منامها الشمس وهي تغرب فهذا دليل على التعرض لبعض المشكلات ولكنها ستنتهي في وقت قريب. وإذا رأت العزباء أكثر من شمس في منامها فهذا يدل على وجود أشخاص منافقين يتقربون منها ويحاولون خداعها.

تفسير رؤية الشمس في المنام للمتزوجة

وإذا رأت المرأة المتزوجة الشمس في منامها وهي ساطعة على منزلها فهذا يشير إلى انفراج الأزمات واختفاء القلق والأمراض عن البيت، وقد تشير رؤيا الشمس للمتزوجة انتهاء الخلافات الزوجية واستقرار حياتها الأسرية ووجود تحسن في علاقتها بزوجها، أما إذا وجدت المتزوجة أن لون الشمس مختلف عن لونه الحقيقي فهذا يدل على وقوع بعض الفتن والمشكلات في بيتها أما رؤية الشمس وهي تغرب فتشير إلى وقوع بعض الحزن والهم في منزلها ولكن سرعان ما تزول هذه العقبات وتتبدل أحوالها للأفضل.

تفسير رؤية الشمس في المنام للحامل

وإذا رأت المرأة الحامل الشمس ساطعة في المنام وجميلة فهذه إشارة إلى إنجاب فتاة حسنة الشكل وجميلة الملامح، والشمس في منامها وهي ساطعة أيضا قد يشير إلى التمتع بحياة آمنة ومستقرة وأنها ستسعد بمولودها وسيكون من الذرية الصالحة في حالة رأت الشمس وقت الشروق.

تفسير رؤية الشمس في المنام وقت الليل

ومن رأى ضوء ونور الشمس في الليل في منامه فهذا يشير إلى أن الله سيمده بالرزق والخير الكثيرين، كما أن رؤية سطوع نور الشمس في الليل المظلم بشرى للرائي بأنه سيهتدي إلى الهداية والخير الكثيرين، أما شعاع الشمس في الليل فهو إشارة إلى حكمة ومنزلة عليا سيصل إليها الرائي والله اعلم.