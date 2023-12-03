الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الكونفدرالية والدوريات الأوروبية

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

مباريات اليوم، يقام اليوم الأحد العديد من المباريات القوية في مختلف البطولات الأوروبية وأيضا بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ألميريا - ريال بيتيس 5.15 مساء 
إشبيلية - فياريال 7.30 مساء
برشلونة - أتلتيكو مدريد 10 مساء


الدوري الإيطالي 
ليتشي - بولونيا 1.30 مساء 
 فيورنتينا - ساليرنيتانا 4 مساء 
 ساسولو - روما 7 مساء 
 نابولي - انتر ميلان 9.45 مساء


 كأس الكونفيدرالية الأفريقية
 سوبر سبورت يونايتد - إتحاد الجزائر  3 مساء
 ابوسليم -  ساجرادا اسبيرانسا 3 مساء 
 الهلال -  مودرن فيوتشر 3 مساء
 الملعب المالي -  نهضة بركان 6 مساء
 سيخوخون يونايتد -  ديابل نوار  9 مساء
 سوار كويا - الزمالك 9 مساء 

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 الدوري الإنجليزي الممتاز
 بورنموث - أستون فيلا 4 مساء 
 تشيلسي - برايتون 4 مساء 
 وست هام يونايتد - كريستال بالاس 4 مساء
 ليفربول - فولهام 4 مساء 
 مانشستر سيتي - توتنهام هوتسبير 6.30 مساء


 الدوري الألماني الدرجة الأولى
 ماينز 05 - فرايبورج 4.30 مساء 

 باير ليفركوزن - بوروسيا دورتموند 6.30 مساء 
 أوجسبورج - آينتراخت فرانكفورت 8.30 مساء


 الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
 لوهافر - باريس سان جيرمان 2 مساء
 موناكو - مونبلييه 4 مساء 
 مارسيليا -  رين 9.45 مساء 

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