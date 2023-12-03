مواعيد مباريات اليوم الأحد في الكونفدرالية والدوريات الأوروبية

مباريات اليوم، يقام اليوم الأحد العديد من المباريات القوية في مختلف البطولات الأوروبية وأيضا بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

ألميريا - ريال بيتيس 5.15 مساء

إشبيلية - فياريال 7.30 مساء

برشلونة - أتلتيكو مدريد 10 مساء



الدوري الإيطالي

ليتشي - بولونيا 1.30 مساء

فيورنتينا - ساليرنيتانا 4 مساء

ساسولو - روما 7 مساء

نابولي - انتر ميلان 9.45 مساء



كأس الكونفيدرالية الأفريقية

سوبر سبورت يونايتد - إتحاد الجزائر 3 مساء

ابوسليم - ساجرادا اسبيرانسا 3 مساء

الهلال - مودرن فيوتشر 3 مساء

الملعب المالي - نهضة بركان 6 مساء

سيخوخون يونايتد - ديابل نوار 9 مساء

سوار كويا - الزمالك 9 مساء

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الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث - أستون فيلا 4 مساء

تشيلسي - برايتون 4 مساء

وست هام يونايتد - كريستال بالاس 4 مساء

ليفربول - فولهام 4 مساء

مانشستر سيتي - توتنهام هوتسبير 6.30 مساء



الدوري الألماني الدرجة الأولى

ماينز 05 - فرايبورج 4.30 مساء

باير ليفركوزن - بوروسيا دورتموند 6.30 مساء

أوجسبورج - آينتراخت فرانكفورت 8.30 مساء



الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

لوهافر - باريس سان جيرمان 2 مساء

موناكو - مونبلييه 4 مساء

مارسيليا - رين 9.45 مساء