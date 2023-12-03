مواعيد مباريات اليوم الأحد في الكونفدرالية والدوريات الأوروبية
مباريات اليوم، يقام اليوم الأحد العديد من المباريات القوية في مختلف البطولات الأوروبية وأيضا بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ألميريا - ريال بيتيس 5.15 مساء
إشبيلية - فياريال 7.30 مساء
برشلونة - أتلتيكو مدريد 10 مساء
الدوري الإيطالي
ليتشي - بولونيا 1.30 مساء
فيورنتينا - ساليرنيتانا 4 مساء
ساسولو - روما 7 مساء
نابولي - انتر ميلان 9.45 مساء
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
سوبر سبورت يونايتد - إتحاد الجزائر 3 مساء
ابوسليم - ساجرادا اسبيرانسا 3 مساء
الهلال - مودرن فيوتشر 3 مساء
الملعب المالي - نهضة بركان 6 مساء
سيخوخون يونايتد - ديابل نوار 9 مساء
سوار كويا - الزمالك 9 مساء
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث - أستون فيلا 4 مساء
تشيلسي - برايتون 4 مساء
وست هام يونايتد - كريستال بالاس 4 مساء
ليفربول - فولهام 4 مساء
مانشستر سيتي - توتنهام هوتسبير 6.30 مساء
الدوري الألماني الدرجة الأولى
ماينز 05 - فرايبورج 4.30 مساء
باير ليفركوزن - بوروسيا دورتموند 6.30 مساء
أوجسبورج - آينتراخت فرانكفورت 8.30 مساء
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
لوهافر - باريس سان جيرمان 2 مساء
موناكو - مونبلييه 4 مساء
مارسيليا - رين 9.45 مساء
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