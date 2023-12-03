الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتفقد المنطقة الصناعية بوادي النطرون

تفقد وادي النطرون،
تفقد وادي النطرون، فيتو

تفقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، مركز ومدينة وادى النطرون رافقه خلالها المهندس السيد حمزة رئيس مركز ومدينة وادى النطرون، وعلى باشا الحصافي - مدير مكتب خدمة المستثمرين، في إطار الجولات الميدانية المستمرة بكافة مدن ومراكز المحافظة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات،حيث تفقد المقرات الانتخابية بمدرستى خالد عبد الله و مصطفى عابد الابتدائية  للوقوف على جاهزيتهم لإجراء الإنتخابات الرئاسية.

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وأكد السكرتير العام المساعد تنفيذ توجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.

كما تفقد خلال جولته المنطقة الصناعية بوادى النطرون، وأشار إلى اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم الإستثمار والمستثمرين خاصةً بالمناطق الصناعية للنهوض بها وتنميتها، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا لدورها في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه، بالإضافة إلى تفقد المنطقة الحرة وعدد من مشروعات حياة كريمة بالمركز. 

والتقى بعدد من المواطنين ممن لديهم مطالب واحتياجات، وذلك فى إطار تفعيل التواصل مع المواطنين والالتقاء بهم، للوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم من الخدمات والمرافق العامة التي تمس حياتهم اليومية.

واستمع إلى مطالبهم التى تمثلت فى مساعدات وتوفير فرص عمل، حيث قام كل مواطن بعرض مشكلته واحتياجاته ووجه السكرتير المساعد كافة الجهات المعنية بسرعة إيجاد حلول عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب.

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وادى النطرون البحيرة السكرتير المساعد إجراء الانتخابات الرئاسية

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