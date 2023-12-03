الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

سباليتي يحذر منتخبات اليورو بعد وقوع منتخب إيطاليا في مجموعة الموت

سباليتي، فيتو
سباليتي، فيتو

يرى لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أن من الصعب التنبؤ بما سيحدث في بطولة يورو 2024.


وكانت قرعة البطولة القارية، التي أجريت مساء السبت، قد أسفرت عن وقوع إيطاليا بالمجموعة الثانية الحديدية، التي تضم أيضا كلا من إسبانيا، كرواتيا، ألبانيا.

تصريحات سباليتي


وقال سباليتي، في تصريحات لقناة "راي سبورت" الإيطالية: "كان من الممكن أن تسير القرعة بشكل أفضل لنا، لكننا كنا في التصنيف الرابع.. لكن لا تنسوا أبدا أننا إيطاليا".

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وأضاف: "من الصعب التنبؤ بما سيحدث، هناك العديد من الأشهر المقبلة التي تسبق البطولة.. ألبانيا أثبتوا بالتأكيد أن لديهم تنظيما جيدا، ونحن نعلم أن الكثير سيعتمد على مستوانا عند البطولة، والتحضير الذي سنقوم به، وطريقة عملنا".

وتابع: "كرواتيا فريق قوي وذو خبرة.. بعض لاعبيهم يتحسنون، كما أن لديهم بعض العناصر على أعلى مستوى".

وحول مواجهة إسبانيا، قال سباليتي: "أي شخص يحب كرة القدم يجب أن يستمتع بالتحدي، وإلا ستفقد (اللعبة) كل المتعة التي توفرها".


واستطرد: "خلال المباراة، ستكون هناك لحظات يتعين على الفريق الدفاع فيها، حتى بوجود 10 لاعبين حول منطقة الجزاء إذا تطلب الأمر ذلك.. لكن الهدف دائما هو لعب كرة قدم جذابة وهجومية".


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