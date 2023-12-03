مدرب إسبانيا يعلق على وقوعه في مجموعة الموت باليورو

علق لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، على قرعة بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي ستقام في ألمانيا.

وأوقعت القرعة بطل أوروبا 3 مرات في المجموعة الثانية "الحديدية" مع إيطاليا، حاملة اللقب، وكرواتيا وصيف بطل العالم 2018، وكذلك منتخب ألبانيا.



وأبدى دي لا فوينتي، في أول تعليق عقب القرعة التي جرت بمدينة هامبورج الألمانية، احترامه الكبير لمنتخبات المجموعة، مؤكدا "دون أي شك" أنها "الأصعب" من بين كل المجموعات.

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وقال في هذا الصدد "المجموعة تضم منتخبات عظيمة، ستقدم كل ما لديها للفوز.. من الواضح أن الأمر يتعلق بمجموعة ستجبرنا على تقديم أفضل ما لدينا".

وتابع: "الجميع يركز على كرواتيا وإيطاليا، لكن يجب ألا ننسى ألبانيا التي تصدرت مجموعتها في التصفيات".

وواصل: "بالنسبة لإيطاليا، فبإمكاني التأكيد أن الجميع يرغب في تجنب مواجهتها.. بعيدا عن كون النتائج الأخيرة لم تكن جيدة، نعلم جيدا أنها تمتلك مواهب كبيرة، ولديها مدرب كبير أيضا".

كما أثنى صاحب ال62 عاما على منتخب كرواتيا، مؤكدا أنه يعرفه جيدا من مواجهتهما في بطولة دوري الأمم، مضيفا أن الأخير يمتلك خبرات عديدة، ويقدم "نتائج مذهلة" في السنوات الأخيرة.

وأتم مدرب "الماتادور" تصريحاته، قائلا: "نعلم أن إسبانيا من بين أفضل منتخبات العالم.. ولدي يقين كبير بأن منتخبات المجموعة، أيضا، لم تكن ترغب في مواجهة إسبانيا".

ويستهل حامل لقب دوري الأمم الأوروبية مسيرته في اليورو، بمواجهة كرواتيا يوم 15 يونيو 2024، ثم سيضرب موعدا مع جاره الإيطالي بعدها بخمسة أيام، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بملاقاة ألبانيا، يوم 24 من نفس الشهر.