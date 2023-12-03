الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

ميلان يزحف بقوة على ثنائي مقدمة الدوري الإيطالي بثلاثية ضد فروسينوني (فيديو)

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

حقق ميلان فوزا سهلا على حساب ضيفه فروسينوني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم  السبت، بمنافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي.


سجل ثلاثية ميلان كل من لوكا يوفيتش (الدقيقة 43)، كريستيان بوليسيتش (50) وفيكايو توموري (74)، فيما أحرز ماركو بريشيانيني هدف فروسينوني الوحيد (82).

بهذا الفوز، عزز ميلان المركز الثالث وقلص الفارق مع ثنائي المقدمة، حيث رفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق 3 نقاط عن إنتر و4 عن يوفنتوس، فيما تجمد رصيد فروسينوني عند 18 نقطة بالمركز الحادي عشر. 

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من ناحية أخرى، أصر ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، على أن فريقه استقبل هدفا ساذجا أمام إنتر ميلان، في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1)، مساء الأحد، على ملعب أليانز، في الجولة 13 من الدوري الايطالي.

قال أليجري في تصريحاته لقناة "DAZN": "لقد استقبلنا هدفا ساذجا، خاصة أنه جاء بعد دقائق قليلة من هدفنا، إنتر أظهر أنه عندما يكون أمامهم مساحات لشغلها، فإن ذلك يجعل الأمر أسهل بالنسبة لهم".

اللعب على الخط الجانبي

وأضاف: "كنا نعلم أنهم يميلون للعب على الخط الجانبي وعملوا على ذلك، لكننا استقبلنا الهدف على أي حال، ربما كان علينا أن نرتكب خطأ ضدهم قبل انطلاق الهجمة".

وتابع: "لقد قاموا بعمل جيد في تحريك الكرة بسرعة، ما كان علينا فعله، أن يقترب روجاني أو بريمر من تورام، خاصة بريمر الذي كان عليه ارتكاب خطأ ضد تورام كي يمنعه من تمرير الكرة، هذه إحدى نقاط قوة إنتر، وقد تدربنا طوال الأسبوع على ذلك، ونعلم أن هذا الأمر يفعلونه دائما".

وسجل دوسان فلاهوفيتش هدف يوفنتوس لينهي جفافه التهديفي، واحتفل بطريقة مثيرة للجدل بإشارته إلى اسمه ثم حث المنتقدين على التزام الصمت.

سجل دوشان فلاهوفيتش هدف يوفنتوس في الدقيقة 27، وتعادل لاوتارو مارتينيز لفريق إنتر ميلان في الدقيقة 33.

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الدوري الإيطالي كريستيان بوليسيتش ماركو فروسينوني يوفنتوس

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