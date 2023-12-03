الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

تحصين أكثر من 122 ألف رأس ماشية بالأسواق والقرى بالبحيرة

الجهود البيطرية بالبحيرة،
الجهود البيطرية بالبحيرة، فيتو

نظمت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محي الدين، حملات وجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.


ونجحت الحملة في علاج 11457 في مختلف التخصصات، وبلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 5 قوافل، بإجمالي 4275 حيوان معالج، حيث تم الاشتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز دمنهور - الدلنجات - كوم حمادة المحمودية، تم خلالها علاج 3275 طفيليات خارجية، و1000 طفيليات داخلية.

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كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشية خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، (122030) رأسا بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور (2750) طائرا، وتم إصدار (317) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو  استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.

وفي مجال المجازر  بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1563 رأس ماشية كما بلغت مذبوحات الدواجن 383349، كما تم عمل 7 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير 16  قضية بإجمالي مضبوطات 62 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم إجراء الفحص التناسلي لـ (1406) رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لـ (455) رأس ماشية، كما تم علاج (951 ) ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة.
 

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بيطري البحيرة دمنهور جهود تحصين علاج

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