الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل بالشوط الأول

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نيوكاسل بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “سان جيمس بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: آرون وان بيساكا- هاري ماجواير- لوك شاو- ديوجو دالوت.

في خط الوسط: سكوت مكتوميناي- برونو فيرنانديز- كوبي ماينو.

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد- أنتوني مارسيال- أليخاندرو جارناتشو.

 

تشكيل نيوكاسل أمام مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى: نيك بوب.

في خط الدفاع: كيران تريبيير- جمال لاسيليس- فابيان شار- فالينتينو ليفرامينتو.

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في خط الوسط: لويس مايلي- برونو جيماريش- جويلينتون.

في خط الهجوم: ميجيل ألميرون- أليكساندر إيزاك- أنتوني جوردون.

وفي نفس الجولة فاز فريق آرسنال على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أهداف مباراة آرسنال ضد وولفرهامبتون 

سجل ثنائية آرسنال كل من بوكايو ساكا في الدقيقة 6 ومارتين أوديجارد في الدقيقة 13، بينما سجل هدف وولفرهامبتون اللاعب  ماثيوس كونها في الدقيقة 86.

 

بهذه النتيجة واصل ارسنال تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 13 بترتيب البريميرليج.

وكان ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة وولفرهامبتون، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

تشكيل أرسنال

"رايا، تومياسو، صليبا، ماجالايس، زينتشينكو، رايس، تروسارد، أوديجارد، مارتينيلي، ساكا، خيسوس".

تشكيل وولفرهامبتون 

"سا، سيميدو، داوسون، كيلمان، توتي، بوينو، دويل، تراوري، بيليجراد، هوانج، كونيا".  

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي

السبت 2 ديسمبر.

نوتينجهام فورست ضد إيفرتون – الساعة 7:30 مساء.          

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساء.     

 

الأحد 3 ديسمبر 

تشيلسي ضد برايتون – الساعة 4 مساء        

ليفربول ضد فولهام   – الساعة 4 مساء          

وست هام ضد كريستال بالاس – الساعة 4 مساء            

بورنموث ضد أستون فيلا – الساعة 4 مساء          

مانشستر سيتي ضد توتنهام – الساعة 6:30 مساء  

يستضيف ليفربول نظيره فولهام غدا الأحد ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويهدف ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة، لاستمرار انتصاراته في معقله بجميع البطولات هذا الموسم.

وفي آخر 4 مواجهات جرت بين ليفربول وفولهام، حقق كل فريق، انتصارًا وحيدًا على الآخر، فيما خيم التعادل على مواجهتين.

ويبحث النجم الدولي المصري محمد صلاح، عن تسجيل هدفه الخامس في شباك فولهام، الذي يلعب ضده للمرة السابعة.  

 

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام

 وتنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد فولهام في تمام الساعة الرابعة عصر غد الأحد ضمن مواجهات الجولة الـ 14 بملعب أنفيلد.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وفولهام عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي.

 

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