الرائد يفوز على الوحدة بهدفين نظيفين في الدوري السعودي

الدوري السعودي، فاز فريق الرائد بهدفين مقابل لا شيء على نظيره الوحدة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي “روشن”.

أهداف مباراة الرائد والوحدة

وأحرز هدف الرائد الأول محمد فوزير في الدقيقة 44، ليضيف أمير سعيود الهدف الثاني في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني.

وخاض المدير الفني لفريق الرائد، تشكيل مباراته مساء أمام نظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن كالتالي: أندريه مورييرا، مبارك الراجح، عمر جونزاليس، مامادو لوم، حمد الجيزاني، خالد السبيعي، ماتياس نورمان، محمد فوزير، عبدالله اليوسف، كريم بركاوي، أمير سعيود.

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وجاءت دكة بدلاء الرائد كالتالي: أحمد الرحيلي، عبد الله الفهد، بندر وحيشي، عبد الله مجرشي، نايف هزازي، فراس الغامدي، تفاريس، راكان الدوسري.

وبينما خاض الفني لفريق الوحدة، دونيس، التشكيل كالتالي: منير محمدي، أوسكار دوارتي، جواد اليميق، إسلام هوساوي، سعيد المولد، وليد باخشوين، فيصل فجر، أنسيلمو، عبد العزيز نور، كريج جودوين، أوديون إيجالو.

وجاءت دكة بدلاء الوحدة كالتالي: عبد القدوس عطية، يوسف الحربي، عبد الله بخاري، عبد الله الحافظ، حسين العيسى، سلطان العكوز، جابر عسيري، علي مكي، علاء حجي.

ويحتل فريق الرائد المركز 17 ـ قبل الأخير ـ برصيد 12 نقاط، فيما يحتل فريق الوحدة المركز العاشر برصيد 19 نقطة.



فيما حرص رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل، على النزول إلى غرفة ملابس اللاعبين ليهنئهم على الفوز العريض على النصر الغريم التقليدي والاحتفاظ بصدارة الدوري السعودي.

مكافأة كبيرة للاعبي الهلال السعودي

وانتشر على المواقع الاجتماعية مقطع فيديو لرئيس الهلال مع اللاعبين، الذين طالبوه بمكافأة مجزية وظلوا يهتفون برقم "100".

واستجاب بن نافل على الفور للطلب، في إشارة إلى صرف 100 ألف ريال سعودي لكل لاعب، وهو ما أكدته وسائل إعلام سعودية، في وقت لاحق.

نتيجة مباراة الهلال والنصر

قاد الثنائي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش فريق الهلال إلى حسم ديربي الرياض على حساب نظيره النصر بثلاثية نظيفة في مباراة مثيرة الجمعة، في قمة منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي في كرة القدم.

وكانت هذه المباراة الأخيرة على ملعب الملك فهد الدولي، الذي سيُغلق لأعمال التحسينات حتى العام 2026، استعدادا لاستضافة السعودية لكأس آسيا 2027.

وافتتح سافيتش التسجيل للهلال (64)، قبل أن يضيف ميتروفيتش (89 و90+2) هدفين آخرين.

ألغى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) هدفا للنصر سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو (75) بداعي التسلل، كانت للهلال بطاقة حمراء بطرد مدافعه علي البليهي في الدقيقة 90+4.



وبهذا الفوز، ابتعد الهلال بالصدارة ورفع رصيده إلى النقطة 41، فيما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.