محاكمة المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض في العمرانية غدا

تنظر محكمة الجيزة غدا محاكمة المتهم بقتل شاب طعنًا بسلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات ثأرية بمنطقة العمرانية.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح، وصبحي عبد الحميد.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 8374 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أن المتهم "حمادة. ر"، 25 سنة، في يوم 26 يناير الماضي، قتل المجني عليه "محمد. ش"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه لخلافات ثأرية بينهما وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنا باستخدام سلاح أبيض "سكين"، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

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وتابعت التحقيقات أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض "سكين"، دون مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية.

اعترافات المتهم في التحقيقات بارتكاب الجريمة

واعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة، وأنه من قتل المجني عليه لخلافات ثأرية بينهما، ذاكرا أن الخلافات الثارية بدأت في عام 2018 عندما نشبت مشاجرة بين العائلتين، بسبب خلافات حول استقلال مركبة توكتوك، وقتها طعن شقيق المتهم بآلة حادة، على إثرها نقل إلى المستشفى في محاولة إسعافه لكنه توفي، وسجن شقيق المجني عليه وقتها 3 سنوات ونصف على خلفية الاتهام في القضية.

وتابع المتهم في اعترافه أنه عقب قضاء شقيق المجني عليه فترة العقوبة تم انعقاد جلسة صلح بين العائلتين بمعرفة بعض كبار رجال المنطقة، وبعد مرور فترة قصيرة بدء المجني عليه وشقيقه ووالدته باستفزازهم رغم تقديم الكفن، ولكنه كان يتجنب الاصطدام معهم خوفا من سقوط ضحايا أخرى وبالرغم من فقد شقيقه.

وأضاف المتهم أن يوم الواقعة أبلغه عمه بأن شقيقه وصديقه سرقا إطار مركبة توكتوك خاص به، وهرول باحثا على شقيقه ليعنفه على فعلته، ليتبين أنه لا دخل بحادث السرقة، ليستمر في بحثه عن الصديق، وفي طريقه قابل شقيق من قتل أخاه الذي أبلغه ببيع صديقه ذلك الإطار، وبدء يستفزه بضعف قوتهم وتذكرته بمقتل شقيقه وما فعله بهم هو وشقيقه في المشاجرة الأولى، وانتفض المتهم غضبا ليقرر الانتقام وأخذ الثأر.

وأوضح المتهم أنه أستغل وقوف المجني عليه بجانب سيارة، وأستل سلاح أبيض "سكين" كان برفقته وطعنه عدة طعنات في الرقبة والجسد حتى سقط وسط بركة من الدماء وذلك يوم 26 يناير الماضي في تمام الساعة الرابعة والنصف، وأخذ يردد بعض الكلمات "خدت حق أخويا وقتلت أخو محمد في المكان اللي اتقتل فيه أخويا"، ثم توجه إلى قسم شرطة العمرانية لتسليم نفسه.

أقوال شقيق المجني عليه في التحقيقات

وشهد شقيق المجني عليه في التحقيقات أنه كان يشعر منذ جلسة الصلح الأولى بعد المشاجرة التي راح ضحيتها شقيق المتهم بغدر من قبل أهل المتهم خاصة بعد رفض عمهم بالتوقيع على عقد الصلح، ويوم الحادث علم بقيام المتهم بالاشتباك مع شقيقه من قبل اتصال هاتفي من والدته "الحق أخوك مات" والتعدي عليه باستخدام سلاح ابيض "سكين" بعدة طعنات للمجني عليه استقرت إحداها أسفل بطنه من الناحية اليسرى وعلى إثر ذلك سقط أرضًا غارقًا في دمائه في نفس المكان الذي توفي فيه شقيق المتهم على يديه.