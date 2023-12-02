السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

تحصين  122 ألف رأس ماشية بالحملة القومية بالبحيرة

حملات تحصين للماشية
حملات تحصين للماشية بالبحيرة،فيتو

اعلنت الطب البيطري بالبحيرة عن استمرار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وتحصين أكثر من 122 ألف رأس ماشية بالأسواق والقرى حتى الآن، كما تم ترقيم وتسجيل 1040 رأس ماشية وأغنام وتنظيم 54 توعية إرشادية مصاحبة للجان التحصين.

 

تحصين  122 ألف رأس ماشية بالحملة القومية بالبحيرة

 

واوضحت مديرية الطب البيطري بالبحيرة أنه فى إطار جهود محافظة البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.
 
أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين خلال الأسبوع المنتهى فى  30/ 11/ 2023 بإدارة الرعاية البيطرية  بلغ إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات 11 ألفا و457 حيوان وبلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 5 قوافل، بإجمالي 4 آلاف و275 حيوان معالج، حيث تم الاشتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز دمنهور - الدلنجات - كوم حماده المحمودية، تم خلالها علاج 3275 طفيليات خارجية، و1000 طفيليات داخلية.

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و بإدارة الوقاية بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشيه خلال الحملة القومية للتحصين والتى بدأت 19/11/2023 ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، 122 ألفا و٣٠ رأس بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح إنفلونزا الطيور 2750 طائرا وتم إصدار 317 تصريحا لنقل الطيور سواء للذبح أو  استكمال التربية، وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.

وفي مجال المجازر بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1563 رأس ماشية، كما بلغت مذبوحات الدواجن 383 ألفا 349 دجاجة، كما تم عمل 7 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير 16  قضية بإجمالي مضبوطات 62 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

 

وبإدارة الرعاية التناسلية تم إجراء الفحص التناسلي لـ1406 رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لـ455 رأس ماشية، كما تم علاج 951 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة.

وبإدارة الأمراض المشتركة تم اختبار 4 آلاف و736 حيوان لمرض البروسيلا والسل وتحصين 44 لمرض البروسيلا.

وبمجال إدارة الإرشاد تم عمل 54 توعية إرشادية مصاحبة للجان التحصين ضد مرضي الحمي القلاعيه وحمي الوادي المتصدع.

وبوحدة المعامل بالمديرية تم اختبار 15 عينة منهم 14 عينة اختبار حساسية للألبان وعينة تحديد نسبة العد الفطرى في اللبن.

* التلقيح الصناعى
تم تلقيح 726 رأس ماشية من الأبقار و267 رأس من الجاموس بإجمالي 993 رأس ماشية.  

* وحدة الترقيم والتسجيل:- 
بلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 1040 رأس ماشية وأغنام.

 

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