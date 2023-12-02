مصدر: تشغيل خدمات سجل مدني باب الشعرية فور الانتهاء من أعمال التطوير

كشف مصدر مسئول عن تشغيل خدمات سجل مدني باب الشعرية فور الانتهاء من أعمال التطويرالتي تجري حاليا.

تابعت الأجهزة الأمنية ما تم نشره عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تضرر أهالى منطقة باب الشعرية بالقاهرة من نقل خدمات السجل المدنى للمنطقة إلى قسم شرطة عابدين.



و يشار إلى أنه تم إدراج سجل مدنى باب الشعرية ضمن خطط التطوير الفنى والإنشائى، وتم نقل الأعمال والخدمات بشكل مؤقت إلى سجل مدنى عابدين، فضلًا عن إيفاد مأموريات بسيارات مجهزة لاستخراج بطاقات الرقم القومى لكبار السن وذوى الهمم، وسوف يتم إعادة تشغيل مقر سجل مدنى باب الشعرية فور الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير.

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