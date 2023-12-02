السبت 02 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

تعليق نبيل الحلفاوي على تعادل الأهلي أمام يانج أفريكانز

نبيل الحلفاوي، فيتو
نبيل الحلفاوي، فيتو

الأهلي، علق الفنان نبيل الحلفاوي على تعادل الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

 

وكتب الحلفاوي في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: "تحسن الأداء في الشوط الثاني واقتربنا من شكل الأهلي حتى أحرزنا الهدف. وكأنما انتهت المباراة. فتعادلنا..  إهدار الأهداف عرض مستمر".

 

الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز

وتعادل الأهلي خارج الأرض أمام يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق لريفع رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين متصدرا ترتيب مجموعته.

 

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 ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط رغم خوضه مباراتين، وفي المركز الثالث فريق ميدياما الغاني برصيد 3 نقاط، حيث خسر مباراته الأولى أمام الأهلي وفاز في المباراة الثانية 2-1 على شباب بلوزداد أمس الجمعة.

 

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