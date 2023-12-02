تعليق نبيل الحلفاوي على تعادل الأهلي أمام يانج أفريكانز
الأهلي، علق الفنان نبيل الحلفاوي على تعادل الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكتب الحلفاوي في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: "تحسن الأداء في الشوط الثاني واقتربنا من شكل الأهلي حتى أحرزنا الهدف. وكأنما انتهت المباراة. فتعادلنا.. إهدار الأهداف عرض مستمر".
الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز
وتعادل الأهلي خارج الأرض أمام يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق لريفع رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين متصدرا ترتيب مجموعته.
ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط رغم خوضه مباراتين، وفي المركز الثالث فريق ميدياما الغاني برصيد 3 نقاط، حيث خسر مباراته الأولى أمام الأهلي وفاز في المباراة الثانية 2-1 على شباب بلوزداد أمس الجمعة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.