الأحد 03 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

فيتوريا يغربل منتخب مصر.. حجازى والونش وأكرم توفيق مفاجأة كوت ديفوار 2023.. وفتوح يحجز مكانا فى القائمة رغم التجميد

منتخب مصر, فيتو
منتخب مصر, فيتو

بمجرد أن أطلق الحكم الكونغولى جان جاك ندالا صافرته معلنا نهاية مباراة منتخب مصر أمام سيراليون فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتى حسمها الفراعنة لصالحهم بثنائية نظيفة، أغلق البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب الفراعنة، صفحة التصفيات المؤهلة للمونديال، وفتح فى اليوم التالى مباشرة صفحة بطولة أمم إفريقيا للكبار، التى تنطلق فعالياتها فى كوت ديفوار فى شهر يناير المقبل.

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شهدت الأيام الماضية العديد من الاجتماعات التى عقدها الخواجة البرتغالى مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المنتخب الوطنى الأول، من أجل مناقشة المرحلة المقبلة، وبرنامج إعداد الفريق لمعترك الكان الإفريقي، فى نسخته الرابعة والثلاثين التى تقام فى ضيافة كوت ديفوار فى الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

 

فيتوريا كان واضحا وحازما فى حديثه مع عضو اتحاد الكرة، مطالبا الأخير بتهيئة كل الأجواء والترتيبات الإدارية الخاصة بمعسكر إعداد الفراعنة لبطولة الأمم الأفريقية، والمقرر انطلاقه فى الثالث من يناير المقبل، أى قبل 11 يوما فقط على مباراة المنتخب المصرى الأولى أمام موزمبيق فى البطولة يوم 14 يناير.

 

المدير الفنى للمنتخب الوطنى طالب حازم إمام، بضرورة العمل على توفير مباراتين وديتين مع منتخبين مصنفين، يطمئن من خلالهما على الفورمة الفنية والبدنية وزيادة معدل الانسجام بين اللاعبين المرشحين لدخول القائمة النهائية للفراعنة فى بطولة الأمم الأفريقية.

 

مصدر مقرب من الجهاز الفنى للمنتخب الوطني، أكد لفيتو أن حديث فيتوريا مع حازم إمام تطرق لأزمة ثلاثى الفريق حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد، الذين تم استبعادهم من معسكر الفراعنة الأخير قبل مواجهة سيراليون لأسباب انضباطية، كما تطرق أيضا لثنائى الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، وكيف سيكون مصيرهما من التواجد فى قائمة الفريق ببطولة أمم أفريقيا فى ظل قرار نادى الزمالك بإيقافهما وعرضهما للبيع.

 

وجاء رد فيتوريا على حازم إمام بشأن الخماسى المذكور، حاسما وقاطعا، وأكد الخواجة أن اختيار اللاعبين المنضمين للقائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة الأمم الإفريقية هو قراره وحده، وأنه لن يقبل بتواجد أى عنصر يمكنه أن يتسبب فى حدوث خلل فى حالة الانضباط والالتزام داخل منظومة الفريق.

 

وبحسب المصدر، فإن فيتوريا أبلغ حازم إمام أن الحديث عن القائمة النهائية للفراعنة فى الكان الأفريقى سابق لأوانه، وأن هناك تغييرات حتمية ستشهدها صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد عودة بعض اللاعبين المصابين من الإصابة مثل أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودي، والذى يعد صمام الأمان فى دفاع المنتخب المصري، إلى جانب وجود إمكانية لعودة محمود الونش مدافع الزمالك والذى بدأ مرحلة التأهيل للعودة للمشاركة فى المباريات، وهو أحد الركائز الأساسية فى دفاع الفراعنة.

 

فيتوريا تحدث أيضا عن عودة أكرم توفيق الذى شارك أساسيا فى تشكيلة منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا فى مركز الظهير الأيمن، قبل أن يبتعد عن تشكيلة الفريق بسبب إصابته بالرباط الصليبى، وأوضح فيتوريا خلال حديثه مع المشرف على الفريق، أنه يسعى خلال الفترة المقبلة إلى النزول بمعدل الأعمار داخل صفوف الفريق، خاصة أنه يسعى لبناء فريق يجمع بين أصحاب الخبرة والشباب، قادر على المنافسة للتتويج بالكان الأفريقى وأيضا إستكمال مشواره بنجاح نحو كأس العالم والظهور بشكل قوى فى المونديال.

 

حديث فيتوريا مع حازم إمام حمل تلميحات واضحة بأن الثنائى طارق حامد وحسين الشحات ستكون فرصتهما ضعيفة جدا للتواجد فى قائمة الفراعنة بأمم إفريقيا، فى ظل وجود بدائل وفيرة فى مركزيهما للاعبين أصغر سنا، وأكثر التزاما وأثبتوا جدارة كبيرة فى الفترة الماضية للتواجد فى تشكيل المنتخب الوطني، فيما لم يحسم فيتوريا موقف إمام عاشور من المشاركة فى كان 2024.

 

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منتخب مصر سيراليون نهائيات كأس العالم 2026 فيتوريا حازم إمام

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