السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

البابا تواضروس الثانى يفتتح مستشفى جديدًا فى الإسكندرية

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

افتتح البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم مستشفى الأنبا تكلا بمنطقة الإبراهيمية شرق محافظة الإسكندرية ياتى ذلك بحضور قيادات المحافظة والإباء والكهنة.

وحرص بابا الإسكندرية على إجراء جولة تفقدية بداخل اقسام المستشفى عقب الافتتاح،  وسط تواجد مسئولى المحافظة والإباء والكهنة وسط حالة من البهجة والسعادة سيطرت على الجميع. 
 

كما دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة الحضرة الجديدة بالإسكندرية.


شارك في الصلوات الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة، وبعض من كهنة كنائس الإسكندرية وشعب المنطقة.

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وأزاح البابا تواضروس  الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، وباركها برشمها بالرشومات الثلاثة على اسم الثالوث وتوجه بعدها موكب البابا إلى داخل الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة وهم يرتلون لحن استقبال الأب البطريرك وسط زغاريد وكلمات ترحيب من شعب الكنيسة بأبيهم.

وصلى تواضروس مع الآباء الأساقفة المشاركين في الصلوات، صلاة البخور الثالث للتدشين، حيث تم تدشين المذبح الرئيس بالكنيسة على اسم القديسة العذراء مريم والقديس بولس الرسول، والمذبح البحري على اسم الشهيد مار مينا العجائبي، والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلي على اسم القديسين القمص بيشوي كامل والراهب يسطس الأنطوني وبذلك يكون المذبح الذي دشن على اسم القديس القمص بيشوي كامل، هو أول مذبح يدشن على اسمه بيد قداسة البابا منذ اعتراف المجمع المقدس بقداسة "القمص بيشوي كامل" في جلسته المنعقدة في يونيو من العام الماضي.

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