إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين بطريق العاصمة الإدارية

أصيب شخص فى حادث تصادم سيارتين على طريق العاصمة الإدارية مساء اليوم السبت، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث..



كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بالطريق 51 القادم من العاصمة الادارية اتجاه مدينة بدر، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص تصادم سيارة سوزوكى مع آخرى ربع نقل مما أسفر عن إصابة شخص وتم نقل المصاب إلى مستشفى بدر الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

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