السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، برينتفورد يفوز على لوتون تاون 3-1

برينتفورد، فيتو
برينتفورد، فيتو

الدوري الإنجليزي، حقق فريق برينتفورد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على لوتون تاون في المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.

 

أهداف المباراة 

تقدم فريق برينتفورد بالهدف الأول عن طريق موباي في الدقيقة 50 وأضاف بن ميي الهدف الثاني لفريق برينتفورد في الدقيقة 56.

 

قلص لوتون تاون النتيجة في 76 عن طريق براون، وأضاف برينتفورد الهدف الثالث عن طريق بابتيست في الدقيقة 82.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الانجليزي 

السبت 2 ديسمبر 

نوتينجهام فورست ضد إيفرتون – الساعة 7:30 مساء          

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نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساء     

 

الأحد 3 ديسمبر 

تشيلسي ضد برايتون – الساعة 4 مساء        

ليفربول ضد فولهام   – الساعة 4 مساء          

وست هام ضد كريستال بالاس – الساعة 4 مساء            

بورنموث ضد أستون فيلا – الساعة 4 مساء          

مانشستر سيتي ضد توتنهام – الساعة 6:30 مساء  

ويستضيف ليفربول نظيره فولهام غدًا الأحد ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويهدف ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة، لاستمرار انتصاراته في معقله بجميع البطولات هذا الموسم.

وفي آخر 4 مواجهات جرت بين ليفربول وفولهام، حقق كل فريق، انتصارا وحيدا على الآخر، فيما خيم التعادل على مواجهتين.

ويبحث النجم الدولي المصري محمد صلاح، عن تسجيل هدفه الخامس في شباك فولهام، الذي يلعب ضده للمرة السابعة.  

 

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام 

 وتنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد فولهام في تمام الساعة الرابعة عصر غدا الأحد ضمن مواجهات الجولة الـ 14 بملعب أنفيلد.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام 

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وفولهام عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي.

 

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برينتفورد لوتون تاون الدوري الانجليزي البريميرليج مواعيد مباريات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الانجليزي

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موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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