السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تفاصيل جديدة في قتل مسن لشاب بمنطقة الوايلي

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تجري نيابة غرب القاهرة تحقيقات موسعة حول مصرع شاب على يد مسن في منطقة الوايلي، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

تبين من التحريات الأولية أنه لقي شاب يبلغ من العمر 20 سنة مصرعه على يد مسن يبلغ من العمر 60 سنة، في منطقة الوايلي بالقاهرة.

 

بداية الواقعة

كان المجني عليه يعمل في ورشة ميكانيكا يمتلكها أبوه وجده، وأثناء عمله ذهب إلى السوبر ماركت لشراء بعض المستلزمات، إلى أن مرّ على المتهم الذي اعترض طريقه ومنعه من المرور.

 

Advertisements

 

مشاجرة وطعنات قاتلة

تشاجر المجني عليه والمتهم، وطعنه المتهم عدة طعنات وسقط المجني عليه على الأرض وكان على قيد الحياة، ثم نهض مرة أخرى؛ فعاود المتهم طعنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

التحقيقات

تلقى قسم شرطة الوايلي بلاغًا من أهالي المنطقة بوجود قتيل بأحد شوارع منطقة العباسية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة شاب عمره 20 سنة مُصاب بعدة طعنات.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه، وألقى القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

سبب القتل

لم تكشف التحقيقات حتى الآن عن سبب القتل، وما إذا كان هناك خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم.

 

عقوبة القتل والضرب خلال الدفاع عن النفس 

ينص القانون على أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

 

المادة 246

حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصًا عليها في هذا القانون.

 

-إعلانات-

 

 

 

وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 379.

 

المادة 247

 

وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.

 

المادة 248

 

لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

 

المادة 249

 

حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

 

(ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

 

(ثالثا) اختطاف إنسان.

 

المادة 250

 

حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

 

(أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.

 

(ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

 

(ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

 

(رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القتل العمد الدفاع الشرعي عن النفس استعمال القوة عقوبة القتل والضرب نيابة غرب القاهرة منطقة العباسية منطقة الوايلى

مواد متعلقة

حبس عامل بنهمة قتل تاجر فاكهة فى شبين القناطر

التفاصيل الكاملة لـ حادث صحراوي المنيا.. 14 نعشا.. مسن وطفلة في حالة حرجة.. وتشييع موظف وزوجته في جنازة مهيبة (صور)

وفاة مسن كفيف على يد نجله في الشرقية

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مسن على يد نجله بالزيتون

مريض قلب وتوفى وحيدا، العثور على جثة مسن بطوخ

كان بينظف سجادة منزله، مقتل مسن على يد استورجي في المنصورة

العثور على جثة مسن داخل شقته بالغربية

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

شاهد الآن، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يبحث عن الهدف الأول أمام يانج أفريكانز بعد مرور 60 دقيقة (صور)

يانج أفريكانز يتعادل مع الأهلي بهدف في الدقيقة 90 (صور)

على علاقة غير شرعية بأمها، اعترافات طالب إعدادي اعتدى على طفلة في الدقهلية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك يانج أفريكانز (صور)

بث مباشر، قرعة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024

Advertisements

منوعات

المزيد

صراع البرندات العالمية ودعوات المقاطعة، علاقة أديداس بالاحتلال تكبدها خسائر فادحة

طرائف وغرائب، انقطاع الكهرباء في مباراة جالطة سراي وبنديك سبور بالدوري التركي (فيديو)

قنصل مصر العام بألمانيا: الناخبون قطعوا مسافة كبيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأوبرا تحتفي بمئوية المغنية اليونانية ماريا كالاس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 2-12-2023 بالأسواق

بكام سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

مستندات فتح حساب الدولار من بنك القاهرة

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بدأ الاحتلال بقصفها بعد الهدنة.. معلومات عن مدينة خان يونس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في احتكار العملة الأجنبية؟ المفتي يجيب

الجامع الأزهر: عدم الأخذ بالأسباب هو عين التواكل وليس من الإسلام

10 أحكام فقهية خاصة بالشتاء، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية