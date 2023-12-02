السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

إسعاف المنيا، فيتو
إسعاف المنيا، فيتو

أصيب 12 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

 

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، أسفر الحادث عن مصابين.


على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة المنيا، إلى موقع الحادث تبين إصابة 12 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

 

Advertisements

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا اخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا أحمد علم الدين محافظ المنيا المنيا الآن اخر أخبار محافظة المنيا

مواد متعلقة

دعم منظومة النظافة والإنارة العامة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا

مصرع وإصابة شخصين خلال حفر خزان صرف صحي بالمنيا

إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

الزراعة بالشتل في المنيا، تعرف على استخدام الصوب في إنتاج الشتلات بعروس الصعيد، وأستاذ جامعي: المحافظة نجحت في زراعة القطن بالشتل

حلاوتك يا استفندي.. بدء موسم حصاد اليوسفي محصول الخير في عروس الصعيد.. زراعة المنيا: لدينا 2873 مزرعة تغطي مساحة 5170 فدانًا.. ومتوفر بنوعيه الصيني والبلدي

الانتخابات الرئاسية، المنيا تستعد بـ 508 مراكز انتخابية لاستقبال 3 ملايين و689 ألف ناخب.. ورفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية التسع

لجنة من وزارة التنمية تعاين اصطفاف المعدات الهندسية للتأكد من كفاءتها بالمنيا

وفد سياحى أوروبي يزور المناطق الأثرية بالمنيا

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

شاهد الآن، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

يانج أفريكانز يتعادل مع الأهلي بهدف في الدقيقة 90 (صور)

الأهلي يبحث عن الهدف الأول أمام يانج أفريكانز بعد مرور 60 دقيقة (صور)

بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك يانج أفريكانز (صور)

على علاقة غير شرعية بأمها، اعترافات طالب إعدادي اعتدى على طفلة في الدقهلية

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام يانج أفريكانز 1-1 بدوري أبطال أفريقيا (صور)

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

Advertisements

منوعات

المزيد

صراع البرندات العالمية ودعوات المقاطعة، علاقة أديداس بالاحتلال تكبدها خسائر فادحة

طرائف وغرائب، انقطاع الكهرباء في مباراة جالطة سراي وبنديك سبور بالدوري التركي (فيديو)

قنصل مصر العام بألمانيا: الناخبون قطعوا مسافة كبيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأوبرا تحتفي بمئوية المغنية اليونانية ماريا كالاس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 2-12-2023 بالأسواق

بكام سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

مستندات فتح حساب الدولار من بنك القاهرة

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بدأ الاحتلال بقصفها بعد الهدنة.. معلومات عن مدينة خان يونس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في احتكار العملة الأجنبية؟ المفتي يجيب

الجامع الأزهر: عدم الأخذ بالأسباب هو عين التواكل وليس من الإسلام

10 أحكام فقهية خاصة بالشتاء، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية