تأجيل محاكمة سيدة وآخرين متهمين بالتعدي على أجنبيين وسرقتهما لـ 17 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة تشكيل عصابي تخصص في السرقة تتزعمه سيدة شرعوا في قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لجلسة 17 ديسمبر المقبل.

إيهام الضحية بأنهم جامعو قمامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مصابان بجروح قطعية وطعنية بالجسم، وقررا أنهما أثناء وجودهما بالشقة سكنهما، تفاجآ بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما وإيهامهما بأنهم جامعو قمامة، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة (مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) ولاذوا بالفرار.

سيدة و4 آخرين نفذوا الجريمة

أضافت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة، سيدة و4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمون بنطاق محافظتي "القاهرة والقليوبية حيث تم ضبطهم وأقرت المتهمة الأولى بتعرفها على المجنى عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما "محل البلاغ "، واتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدهما بالشقة صحبتهم، وقامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار، إلا أنها لم تستطيع تنفيذ ذلك وانصرفت فاتفق الأخير مع باقى المتهمين على سرقتهما على أن يقتصر دوره على المراقبة.

توثيق المجني عليهما وضربهما

أوضحت التحقيقات أنه حضر 3 من المتهمين مدعين أنهم جامعو قمامة، وقاموا بالطرق على الباب والدخول للشقة وحاولوا توثيق المجني عليهما، إلا أنهما قاوموهم فتعدوا عليهما بالضرب باستخدام 2 سلاح أبيض "سكين" تحصلوا عليها من مطبخ الشقة، وأحدثوا إصابتهما المنوه بها واستولوا على المسروقات وأيد باقي المتهمين أقوالها، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبإحالتهما لمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارها المتقدم.

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