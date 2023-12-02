السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تأجيل محاكمة سيدة وآخرين متهمين بالتعدي على أجنبيين وسرقتهما لـ 17 ديسمبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة تشكيل عصابي تخصص في السرقة تتزعمه سيدة شرعوا في قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لجلسة 17 ديسمبر المقبل. 

 

إيهام الضحية بأنهم جامعو قمامة 

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مصابان بجروح قطعية وطعنية بالجسم، وقررا أنهما أثناء وجودهما بالشقة سكنهما، تفاجآ بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما وإيهامهما بأنهم جامعو قمامة، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة (مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) ولاذوا بالفرار. 

 

سيدة و4 آخرين نفذوا الجريمة 

أضافت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة، سيدة و4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمون بنطاق محافظتي "القاهرة والقليوبية حيث تم ضبطهم وأقرت المتهمة الأولى بتعرفها على المجنى عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما "محل البلاغ "، واتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدهما بالشقة صحبتهم، وقامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار، إلا أنها لم تستطيع تنفيذ ذلك وانصرفت فاتفق الأخير مع باقى المتهمين على سرقتهما على أن يقتصر دوره على المراقبة.

 

توثيق المجني عليهما وضربهما

 أوضحت التحقيقات أنه حضر 3 من المتهمين مدعين أنهم جامعو قمامة، وقاموا بالطرق على الباب والدخول للشقة وحاولوا توثيق المجني عليهما، إلا أنهما قاوموهم فتعدوا عليهما بالضرب باستخدام 2 سلاح أبيض "سكين" تحصلوا عليها من مطبخ الشقة، وأحدثوا إصابتهما المنوه بها واستولوا على المسروقات وأيد باقي المتهمين أقوالها، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبإحالتهما لمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارها المتقدم.

txt

القبض على 6 لصوص بينهم أجنبيين بتهمة ارتكاب أعمال سرقات بالقاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements

النيابة العامة جنايات القاهرة معلومات جنائية قصر النيل القاهرة سرقة مبلغ مالي

مواد متعلقة

القبض علي تاجر مواشي قتل شقيقه دهسا في الدقهلية

سقوط عصابة سرقت 16 دراجة نارية بالأقصر ولصوص معمل تحاليل بدمياط

حبس خادمة سرقت مسكن مخدومها في العجوزة

ضبط مرتكب واقعة سرقة لودر من أحد المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

التحقيقات عن شروع شاب في قتل والديه بالبدرشين: مريض نفسي

10 أكتوبر النطق بالحكم على 3 متهمين بقتل أجنبيين في قصر النيل

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

شاهد الآن، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

يانج أفريكانز يتعادل مع الأهلي بهدف في الدقيقة 90 (صور)

الأهلي يبحث عن الهدف الأول أمام يانج أفريكانز بعد مرور 60 دقيقة (صور)

على علاقة غير شرعية بأمها، اعترافات طالب إعدادي اعتدى على طفلة في الدقهلية

بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك يانج أفريكانز (صور)

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

بث مباشر، قرعة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024

Advertisements

منوعات

المزيد

صراع البرندات العالمية ودعوات المقاطعة، علاقة أديداس بالاحتلال تكبدها خسائر فادحة

طرائف وغرائب، انقطاع الكهرباء في مباراة جالطة سراي وبنديك سبور بالدوري التركي (فيديو)

قنصل مصر العام بألمانيا: الناخبون قطعوا مسافة كبيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأوبرا تحتفي بمئوية المغنية اليونانية ماريا كالاس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 2-12-2023 بالأسواق

بكام سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

مستندات فتح حساب الدولار من بنك القاهرة

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بدأ الاحتلال بقصفها بعد الهدنة.. معلومات عن مدينة خان يونس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في احتكار العملة الأجنبية؟ المفتي يجيب

الجامع الأزهر: عدم الأخذ بالأسباب هو عين التواكل وليس من الإسلام

10 أحكام فقهية خاصة بالشتاء، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية