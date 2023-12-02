"الإنتاج الحربي" تشارك بمنتجات جديدة في "EDEX 2023"

أعرب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي عن فخره بانطلاق النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية له على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن انطلاق المعرض.

Advertisements

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن معرض "إيديكس" تنظمه مصر كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية ممثلة فى توجيهات السيد الرئيسعبد الفتاح السيسى بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا، مضيفًا أن هذا المعرض هو المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية، ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية) ويمثل تجمعًا دوليًا لتبادل الرؤى والخبرات، مضيفًا أن المعرض يعد فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

400 شركة عارضة من 46 دولة

وأعرب الوزير "محمد صلاح" عن تطلعه إلى لقاء أهم الرواد فى صناعة الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم خلال أيام المعرض وفتح آفاق جديدة للشراكات التعاونية بين شركات الإنتاج الحربي ومختلف الشركات العالمية، لافتًا إلى أنه حرص خلال الفترة الماضية على توجيه الدعوة لشركات ومؤسسات مختلف الدول للمشاركة في معرض "EDEX 2023" وذلك خلال لقاءاته المختلفة مع ممثلي الجهات الخارجية من وزراء وسفراء وممثلي شركات عالمية متخصصة، بالإضافة إلى الترويج للمعرض خلال مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى العديد من المعارض الدولية الخارجية المتخصصة في مجال التسليح والتي أقيمت خلال الفترة الماضية.

وصرّح الوزير أن إقامة مصر لمعرض "إيديكس" يرسل رسالة للعالم بمدى مستوى التقدم التكنولوجى للصناعات العسكرية المصرية وبأن مصر دولة آمنة ومستقرة كما يُظهر مستوى علاقات مصر الدولية المتميزة والمتوازنة مع كافة دول العالم (مشاركين - زائرين)، معربًا عن تطلعه أن تمثل نسخة العام الحالي تعزيزًا للنجاح الذي حظيت به النسختان السابقتان اللتين تم عقدهما عاميّ 2018 و2021، موضحًا أنه من المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من (400) شركة عارضة من (46) دولة لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من (35) ألف زائر.

وشدد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على وجود تكامل بين الجهات المصرية المشاركة في "EDEX 2023" ليخرج بشكل مشرف ويليق بمكانة مصر، لافتًا إلى أنه تم الحرص على أن يكون تنظيم المعرض احترافي وتم الإستعانة بشركة "AWE" المتخصصة في تنظيم المعارض العالمية، مضيفًا أنه حرصت العديد من كبرى الشركات المصنعة للمعدات العسكرية فى العالم على تأكيد مشاركتها كجهات راعية لمعرض “EDEX 2023” وهو ما يؤكد ثِقل مصر وقدرتها على تنظيم المعارض الكبرى.

وزارة الإنتاج تشارك بمنتجات جديدة

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بالمشاركة بمنتجات جديدة في معرض "EDEX 2023"، كما أكد على أن الهدف الرئيسى للإنتاج الحربى هو تلبية مطالب القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الدفاعية المتطورة وتقوم بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة، معربًا عن حرص الوزارة على زيادة المكون المحلي بمنتجاتها سواء العسكرية أو المدنية بما يلبي احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة ويخدم الاقتصاد المصري والتنمية الشاملة بالدولة.

ونوّه الوزير "محمد صلاح" بأن "الإنتاج الحربى" يعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة (داخلية/ خارجية) أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة، مضيفًا: "نؤكد أن إمتلاكنا لتكنولوجيات التصنيع يمهد الطريق للتحديث الدائم وتحقيق رغبة المستخدم النهائى، كما يدعم إمتلاك القوة والوقوف على أرض صلبة لتحقيق السلام".

-----------------------------------------------------------------