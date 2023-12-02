السبت 02 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

نجوى كرم تهنئ الشعب الإماراتي بالعيد الوطني: الاتحاد قوة

نجوى كرم، فيتو
نجوى كرم، فيتو

هنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الشعب الإماراتي بالعيد الوطني الـ 52 والذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام.

 

وكتبت نجوى كرم في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: الاتحاد قوة لا تخرق، لأنها محصنة ومغلّفة بالمحبة الحقيقية والثقة بين الشعب والقادة.. #اليوم_الوطني_الإماراتي_52 #الإمارات".

 

العيد الوطني للإمارات

وتحتفل الإمارات في الثاني من ديسمبر من كل عام بعيدها الوطني وذكرى قيام الاتحاد عام 1971، واعتمد شعار "روح الاتحاد" ليكون الشعار الرسمي للاحتفالات في اليوم الوطني للدولة، وتعميمه ليكون شعارًا رسميًّا لكافة الفعاليات في كل إمارات الدولة، واستمد تصميم الشعار من رؤية الرئيس المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

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وفي السياق قال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد: إلى شعب الإمارات الكريم إلى سند الوطن وقوته إلى كل من يعتبر الإمارات وطنًا وكل من يساهم في أن نخطو خطوة أخرى من أجل الوطن نحن محظوظون بكم.

 

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