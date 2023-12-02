إصابة شخصين في تصادم سيارة نقل وملاكي بالدائري الأوسطي (صور)
أصيب شخصان فى حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى على الطريق الدائرى الأوسطى، اتجاه البدرشين، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى على الطريق الدائرى الأوسطى اتجاه البدرشين، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.
وتبين بالفحص إصابة شخصين جراء الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج فيما رفع رجال المرور آثار الحادث.
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