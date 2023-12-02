"القصير" يتفقد مبنى وزارة الزراعة القديم بالدقي بعد إغلاقه لبحث استغلاله بالشكل الأمثل

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المبنى القديم لديوان الوزارة بالدقي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة بإغلاق مبانى الوزارات القديمة لحين الانتهاء من خطط استغلالها.

وأكد وزير الزراعة إغلاق المبنى نهائيًّا، وعدم السماح لأي من الأفراد بدخوله، عدا المكلفين بعمليات التأمين، ضد أي مخاطر، والصيانة للمبنى وملحقاته.



وشدد القصير على ضرورة تواجد أفراد أمن والحراسة بشكل دائم، على مدار الساعة، بحيث يكونون مسؤولين مسؤولية كاملة وتامة عن تأمين المبنى، فضلًا عن أعمال الحماية المدنية، للحفاظ على المبنى، وعدم الحاق أي ضرر به أو بمحتوياته.

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وأكد وزير الزراعة استمرار أعمال الصيانة للحدائق والأشجار الموجودة خارجه، حتى يتم الانتهاء من خطة الحكومة لإستغلاله.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد وجه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بإغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيًّا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها؛ حتى تنتهي مجموعات العمل المُكلَفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطة أعمالها.

زيادة زراعات القمح

وفي سياق آخر أعلن السيد القصير، وزير الزراعة، أن الدولة تستهدف زيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى 3.7 مليون فدان ضمن خطة زيادة الاكتفاء الذاتي من المحصول وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأوضح أن ذلك يعتمد على ما وفرته وزارة الزراعة من تقاوي معتمدة عالية الإنتاجية أو من خلال الإعلان عن سعر استرشادي لأردب القمح البالغ 1600 جنيه للفدان، منوها إلى أن السعر قد يخضع للمراجعة في حالة ارتفاع أسعار القمح عالميًا عند بداية موسم الحصاد والتوريد لصالح وزارة التموين.

توفير التقاوي المعتمدة وعمل حقول إرشادية

وأضاف وزير الزراعة خلال افتتاحه مركز التلقيح الاصطناعي بمنطقة العامرية ضمن مشروع "سيل" للاستثمارات الزراعية المستدامة أن الدولة تشجع على زراعة القمح ونظمت حملات إرشادية وتقيم حقول إرشادية لتوعية المزارعين.

ووجه الأجهزة الفنية والمعاهد البحثية بتقديم حزمة من التوصيات الفنية اللازمة لمزارعي القمح فيما يتعلق بالخريطة الصنفية وأنسب الأصناف لكل منطقة لتحقيق أعلى عائد من زراعة القمح مشيرا إلى أهمية دور التعاونيات الزراعية في التوعية بأهمية التوسع في زراعة القمح لخدمة الأمن الغذائي القومي.