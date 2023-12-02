السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تفاصيل مران الزمالك الختامي استعدادا لمواجهة سوار الغيني في الكونفدرالية

مران الزمالك، فيتو
مران الزمالك، فيتو

الزمالك، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادًا للقاء سوار الغيني المقرر له غدًا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني جلسة مع اللاعبين وتحدث معهم، بشأن أهمية مباراة سوار الغيني وضرورة الفوز لحصد الثلاث نقاط وقطع خطوة مهمة في مشوار التأهل لدور ربع النهائي.

وأكد القائم بأعمال المدير الفني للفريق في حديثه مع اللاعبين على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز، وحذر من الاستهتار بالفريق المنافس وطالب لاعبو الأبيض بالتركيز.

وحرص الجهاز الفني على النزول بالحمل البدني للاعبين في مران اليوم، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

وخاض اللاعبون تدريبات فنية تحت قيادة معتمد جمال، بعدها خاض الفريق تقسيمة فنية  استعدادًا للقاء الغد، وحرص القائم بأعمال المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني 

وتقام مباراة الزمالك وسوار الغيني غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني 

وتنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

وعُقد ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة سوار الغيني والزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

Advertisements

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق سوار زيه باللون الأزرق " القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح الفريق الغيني 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وممثلي النادي الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب أفريقي أبونجيل توم.

الزمالك وسوار الغيني 

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الزمالك نادي الزمالك الزمالك وسوار الغيني الكونفدرالية مباراة الزمالك وسوار الغيني اخبار الزمالك

مواد متعلقة

شاهد الآن، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

تشكيل يانج أفريكانز أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي يفوز على صن داونز 1-0 ويشعل مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

ألمانيا بطل كأس العالم للناشئين على حساب فرنسا بركلات الترجيح

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

مباريات قوية للأندية المصرية بالجولة الثانية من مجموعات البطولات الإفريقية.. الأهلي وبيراميدز وفيوتشر في مهمة صعبة خارج الديار.. والزمالك يستضيف سوار الغيني بستاد السلام

5 صور ترصد مران الزمالك اليوم استعدادا لسوار الغيني في الكونفدرالية

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

شاهد الآن، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين الأهلي ويانج أفريكانز بعد مرور 15 دقيقة

مشاهدة لقاء الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

بيان عاجل حول الحالة الصحية لأمير الكويت

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

لقطة اليوم، التفاهم يجمع قادة مصر والإمارات والأردن

Advertisements

منوعات

المزيد

أغرق منزله بالآلاف من قطع الشيكولاتة، أغرب طريقة للاحتفال بالكريسماس

ربطة العنق تثير الجدل بين الملك ورئيس الوزراء البريطاني

في ماليزيا، خطأ بنكي يحول سيدة إلى مليونيرة

شرط "سبايدرمان" الغريب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 2-12-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

المزيد

انفوجراف

بدأ الاحتلال بقصفها بعد الهدنة.. معلومات عن مدينة خان يونس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: عدم الأخذ بالأسباب هو عين التواكل وليس من الإسلام

10 أحكام فقهية خاصة بالشتاء، تعرف عليها

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقته بانتهاء التعب والشفاء من المرض

المزيد
الجريدة الرسمية