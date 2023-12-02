تفاصيل مران الزمالك الختامي استعدادا لمواجهة سوار الغيني في الكونفدرالية

الزمالك، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادًا للقاء سوار الغيني المقرر له غدًا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني جلسة مع اللاعبين وتحدث معهم، بشأن أهمية مباراة سوار الغيني وضرورة الفوز لحصد الثلاث نقاط وقطع خطوة مهمة في مشوار التأهل لدور ربع النهائي.

وأكد القائم بأعمال المدير الفني للفريق في حديثه مع اللاعبين على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز، وحذر من الاستهتار بالفريق المنافس وطالب لاعبو الأبيض بالتركيز.

وحرص الجهاز الفني على النزول بالحمل البدني للاعبين في مران اليوم، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

وخاض اللاعبون تدريبات فنية تحت قيادة معتمد جمال، بعدها خاض الفريق تقسيمة فنية استعدادًا للقاء الغد، وحرص القائم بأعمال المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني

وتقام مباراة الزمالك وسوار الغيني غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني

وتنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وعُقد ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة سوار الغيني والزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق سوار زيه باللون الأزرق " القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح الفريق الغيني 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وممثلي النادي الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب أفريقي أبونجيل توم.

الزمالك وسوار الغيني

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.