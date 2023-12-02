جيش الاحتلال: الحرب في غزة ستكون طويلة وغير محددة بوقت

العملية البرية في غزة، أكد دانيال هاجاري، متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: أن الحرب في قطاع غزة ستكون طويلة وغير محددة بوقت.

المقاومة الفلسطينية

وأضاف في تصريحات منذ قليل نقلتها “القاهرة الإخبارية”: ما زلنا نواجه مقاتلي حركة حماس في شمال غزة.

تدمير دبابة لجيش الاحتلال

الهجوم البري على غزة، وأعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها تمكنت من تدمير دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الياسين واستهدفت جنودا أثناء تواجدهم في منزل بشمال قطاع غزة.

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خسائر جيش الاحتلال في العدوان على غزة

وكشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، عن إصابة 6 جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معارك مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – في قطاع غزة أحدهم في حالة حرجة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف مقر قيادة الفرقة 91 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة برانيت وموقع الراهب، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وقال حزب الله اللبناني في البيان الصادر عنه اليوم: "استهدفنا أيضا بالأسلحة المناسبة موقع رويسات العلم وحققنا إصابات مباشرة".

إطلاق قذائف صاروخية من لبنان

ومن جانبها ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وسقوطها في منطقة مفتوحة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال ردت على مصدر النيران.

وأضاف حزب الله أنه استهدف ‏عند ا بصواريخ الكاتيوشا "الجراد" مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت بلدة حولا، مشيرا إلى أن استهدافه حقق إصابات مباشرة. ‏

ونفذ حزب الله 5 استهدافات أمس الجمعة مع انتهاء الهدنة التي استمرت 7 أيام وتجدد القتال في غزة.

وشملت الاستهدافات، تجمعا للجنود في محيط موقع المرج، ثكنة هونين (راميم)، موقع المرج، تجمعا للجنود في محيط موقع جل العلام، نقاط انتشار للجنود في محيط موقع راميا.