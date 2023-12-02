أمريكا تعلن تزايد عدد المشرعين الداعين لوقف إطلاق النار في غزة

قال تقرير إخباري إن دعوات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة ارتفعت داخل الولايات المتحدة من قبل أعضاء الكونجرس.

وأضاف التقرير الذي نشره موقع "ذي انترسبت"، أن عدد المشرعين الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار وصلوا إلى أكثر من 14 مع انضمام العديد من الأعضاء خلال الأسبوع الماضي، وسط هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس واحتجاجات مستمرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه ومع اكتساب كلمة "وقف إطلاق النار" رواجًا، فإن إلقاء نظرة فاحصة على تصريحات بعض المشرعين الأمريكيين يثير تساؤلات حول ما إذا كانوا يدفعون بالفعل من أجل إنهاء العنف

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تغيير النظام في غزة

وأضاف أن بعض أعضاء الكونجرس يربطون دعواتهم لوقف إطلاق النار بشروط مثل إزالة حماس وهو ما يتماهى ظاهريًا مع المبرر الإسرائيلي لحملتها الوحشية ضد غزة، في حين يستخدم آخرون جملة وقف إطلاق النار في تصريحات غامضة تترك مجالًا للتأويل.

ونقل عن بيث ميلر، من منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام التي قادت تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين - قوله إن "دعوات أعضاء الكونجرس التي تطالب بتغيير النظام في غزة قبل إنهاء القصف الإسرائيلي هي دعوات لتمديد وإطالة أمد الوضع الذي تقوم فيه إسرائيل بقتل الأطفال الفلسطينيين كل ساعة".

وأشار إلى أن الجهود من أجل وقف إطلاق النار داخل الكونجرس يدأت بعد حوالي أسبوع من الهجوم الإسرائيلي على غزة، عندما قادت النائبة الديمقراطية كوري بوش، عن ولاية ميسوري و13 مشرعًا آخر في الكونجرس قرارًا برلمانيًا يدعو إلى التهدئة الفورية ووقف إطلاق النار في إسرائيل والفلسطينيين".

وأفاد "ذي انترسبت" أن استطلاعًا للرأي أجرته مؤسسة "بيانات من أجل التقدم" ذات الميول اليسارية في أكتوبر أظهر أن 66 % من الناخبين الأمريكيين يؤيدون وقف إطلاق النار.

وقف إطلاق النار

كما أظهر استطلاع آخر أجرته "رويترز" بعد شهر تقريبًا أن 68 % من المشاركين يؤيدون وقف إطلاق النار بينما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف" بعد أيام من استطلاع "رويترز" أن 20 % فقط من المشاركين يعارضون وقف إطلاق النار.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قد صرح، الإثنين، خلال الهدنة الإنسانية إنه عندما تعاود إسرائيل تصعيد القتال، فإن "قوتها ستكون أكبر، وستستهدف جميع أنحاء القطاع بأكمله".

وتتزامن هذه التصريحات مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن عددًا أكبر من الفلسطينيين قد يذهب ضحية تفشي الأمراض مقارنة بـ15 ألف فلسطيني ممن ذهبوا ضحية الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر وذلك في حال استمرار الظروف الحالية على ما هي عليه، وليس فقط إذا ساءت الأمور.