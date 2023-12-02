السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أمريكا تعلن تزايد عدد المشرعين الداعين لوقف إطلاق النار في غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

قال تقرير إخباري إن دعوات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة ارتفعت داخل الولايات المتحدة من قبل أعضاء الكونجرس.

 

وأضاف التقرير الذي نشره موقع "ذي انترسبت"، أن عدد المشرعين الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار وصلوا إلى أكثر من 14 مع انضمام العديد من الأعضاء خلال الأسبوع الماضي، وسط هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس واحتجاجات مستمرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

 

وأشار إلى أنه ومع اكتساب كلمة "وقف إطلاق النار" رواجًا، فإن إلقاء نظرة فاحصة على تصريحات بعض المشرعين الأمريكيين يثير تساؤلات حول ما إذا كانوا يدفعون بالفعل من أجل إنهاء العنف

 

Advertisements

 

تغيير النظام في غزة

وأضاف أن بعض أعضاء الكونجرس يربطون دعواتهم لوقف إطلاق النار بشروط مثل إزالة حماس وهو ما يتماهى ظاهريًا مع  المبرر الإسرائيلي لحملتها الوحشية ضد غزة، في حين يستخدم آخرون جملة وقف إطلاق النار في تصريحات غامضة تترك مجالًا للتأويل.

 

ونقل عن  بيث ميلر، من منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام التي قادت تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين - قوله إن "دعوات أعضاء الكونجرس التي تطالب بتغيير النظام في غزة  قبل إنهاء  القصف الإسرائيلي هي دعوات لتمديد وإطالة أمد الوضع الذي تقوم فيه  إسرائيل بقتل الأطفال الفلسطينيين كل ساعة".

 

وأشار إلى أن الجهود من أجل وقف إطلاق النار  داخل الكونجرس يدأت بعد حوالي أسبوع من الهجوم الإسرائيلي على غزة، عندما قادت النائبة الديمقراطية كوري بوش، عن ولاية ميسوري و13 مشرعًا آخر في الكونجرس قرارًا برلمانيًا يدعو إلى التهدئة الفورية ووقف إطلاق النار في إسرائيل والفلسطينيين".

 

وأفاد "ذي انترسبت" أن استطلاعًا للرأي أجرته مؤسسة  "بيانات من أجل التقدم"  ذات الميول اليسارية في أكتوبر أظهر أن 66 % من الناخبين الأمريكيين يؤيدون وقف إطلاق النار.

 

وقف إطلاق النار

كما أظهر استطلاع آخر أجرته "رويترز" بعد شهر تقريبًا أن 68 % من المشاركين يؤيدون وقف إطلاق النار بينما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف" بعد أيام من استطلاع "رويترز" أن 20 % فقط من المشاركين يعارضون وقف إطلاق النار.

 

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قد صرح، الإثنين، خلال الهدنة الإنسانية إنه عندما تعاود إسرائيل تصعيد القتال، فإن "قوتها ستكون أكبر، وستستهدف  جميع  أنحاء القطاع بأكمله".

 

وتتزامن هذه التصريحات مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن عددًا أكبر من الفلسطينيين قد يذهب ضحية تفشي الأمراض مقارنة بـ15 ألف فلسطيني ممن ذهبوا ضحية الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر  وذلك في حال استمرار الظروف الحالية على ما هي عليه، وليس فقط إذا ساءت الأمور.

أمريكا ترجو إسرائيل ولا تأمرها!

شعبولا الذي وصفته أمريكا براعي الكراهية لإسرائيل (فيديوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل وحركة حماس إسرائيل الولايات المتحدة أمريكا حركة حماس في غزة فلسطين

مواد متعلقة

شعبولا الذي وصفته أمريكا براعي الكراهية لإسرائيل (فيديوجراف)

الموعد والتصنيف، تفاصيل حفل قرعة كوبا أمريكا 2024

أمريكا تكشف موقفها من المخطط الإسرائيلي لتقليص مساحة قطاع غزة

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

شاهد الآن، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة لقاء الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين الأهلي ويانج أفريكانز بعد مرور 15 دقيقة

بيان عاجل حول الحالة الصحية لأمير الكويت

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

مشهد مأساوي لطفلة فلسطينية تبحث عن أسرتها بعد قصف منزلهم في غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أغرق منزله بالآلاف من قطع الشيكولاتة، أغرب طريقة للاحتفال بالكريسماس

ربطة العنق تثير الجدل بين الملك ورئيس الوزراء البريطاني

في ماليزيا، خطأ بنكي يحول سيدة إلى مليونيرة

شرط "سبايدرمان" الغريب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 2-12-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

المزيد

انفوجراف

بدأ الاحتلال بقصفها بعد الهدنة.. معلومات عن مدينة خان يونس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: عدم الأخذ بالأسباب هو عين التواكل وليس من الإسلام

10 أحكام فقهية خاصة بالشتاء، تعرف عليها

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقته بانتهاء التعب والشفاء من المرض

المزيد
الجريدة الرسمية