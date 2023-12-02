السيسي يشارك في احتفالات الإمارات بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات الإمارات بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين

وتحتفل الإمارات في الثاني من ديسمبر من كل عام بعيدها الوطني وذكرى قيام الاتحاد عام 1971، واعتمد شعار "روح الاتحاد" ليكون الشعار الرسمي للاحتفالات في اليوم الوطني للدولة، وتعميمه ليكون شعارًا رسميًا لكافة الفعاليات في كل إمارات الدولة، واستمد تصميم الشعار من رؤية الرئيس المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

وفي السياق قال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد: إلى شعب الإمارات الكريم إلى سند الوطن وقوته إلى كل من يعتبر الإمارات وطنا وكل من يساهم في أن نخطو خطوة أخرى من أجل الوطن نحن محظوظون بكم..

Advertisements

وتابع: تمضي الأعوام في عمر هذا الوطن عاما بعد عام ونحن نمضي إلى الأمام يدا بيد وقلبا بقلب وعزيمة لا تقف عند حد متمسكين بجذورنا في هذه الأرض المباركة رافعين رؤيتنا إلى السماء وكل عام والطن بكم جميعا أجمل، الحمد لله على نعمة الإمارات والحمد لله على نعمة شعب الإمارات".

وتحتفل الإمارات في الثاني من ديسمبر من كل عام بعيدها الوطني وذكرى قيام الاتحاد عام 1971، واعتمد شعار "روح الاتحاد" ليكون الشعار الرسمي للاحتفالات في اليوم الوطني للدولة، وتعميمه ليكون شعارًا رسميًا لكافة الفعاليات في كل إمارات الدولة، واستمد تصميم الشعار من رؤية الرئيس المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.