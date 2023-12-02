الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من عناصره في سوريا جراء قصف إسرائيلي

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني مقتل عنصرين من الحرس أثناء أدائهما مهمات استشارية في سوريا بقصف إسرائيلي.

قصف إسرائيلي يستهدف عناصر من الحرس الثوري الإيراني



وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان، "استشهد عنصران من عناصر الحرس الثوري محمد علي عطائي وبناة تقی زادة أثناء أداء مهامهم الاستشارية في سوريا علي يد النظام الاسرائيلي".

وتصدت الدفاعات الجوية السورية ليلا لهجوم صاروخي جنوب العاصمة دمشق وأسقطت بعضا من الصواريخ.

وقبل أقل من أسبوع، ذكرت تقارير إخبارية بدوي صوت انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق، وتصاعد الدخان في محيط منطقتي المزة والمعضمية عقب دوي الانفجارات إضافة لضربات إسرائيلية استهدفت مدرج مطار دمشق الدولي ما أدى لخروجه عن الخدمة مجددا.

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من ناحية اخرى ادعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها لا تريد الاستحواذ على أراضي قطاع غزة.



خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء العدوان



وزعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنها تريد حماية أمنها، مبررة ذلك بأن المناطق العازلة داخل غزة لا تعني سيطرة جيش الاحتلال على أراضي القطاع.



وأكدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها تريد ضمان السيطرة الأمنية الكاملة على غزة بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة.

وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية عبرية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت عددا من الدول العربية بخطتها لإنشاء منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة بزعم أنها تحاول منع وقوع هجمات في المستقبل.

وذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها أن المنطقة العازلة التي تتحدث عنها إسرائيل سيتم ترسيم حدودها كجزء من التخطيط لمستقبل قطاع غزة في نهاية الحرب.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية قولهم:" إن إسرائيل أعلنت عن تلك الخطط لكل من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة".

وفي السياق ذاته قال مسؤول إسرائيلي إن الخطة تحمل تفاصيل أكثر من ذلك. إنها تقوم على عملية مؤلفة من 3 مراحل لليوم التالي لحماس".



العدوان الإسرائيلي على غزة



في الأثناء، قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير إن المنطقة العازلة يمكن أن تكون "مئات الأمتار أو كيلومترا أو اثنين داخل غزة".

في منتصف نوفمبر الماضي، أعرب مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقهم من الفكرة التي طرحها مسؤولون إسرائيليون سابقون لإقامة "منطقة عازلة" محصنة في شمال غزة لحماية إسرائيل من أي هجوم مستقبلي.

ومن جهته، جدد العاهل الأردني عبد الله الثاني، رفض الأردن لأي "سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، ولأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة".

وتسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال عدوانها على غزة إلى إخلاء الجزء الشمالي من القطاع وتهجير السكان إلى جنوب القطاع بهدف السيطرة على الجزأ الشمالي وتحويله إلى منطقة عازلة

