السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

تعرف على الجوائز المالية لبطولة "يورو 2024" قبل إجراء القرعة اليوم

يورو 2024، فيتو
يورو 2024، فيتو

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) عن الجوائز المالية الخاصة ببطولة كأس أوروبا “يورو 2024” التي ستقام في ألمانيا العام المقبل.

وأقر الاتحاد الأوروبي إجمالي 331 مليون يورو سيتم توزيعهم على المنتخبات المشاركة في يورو 2024، كما ستصل الجائزة التي سيحصل عليها بطل المسابقة إلى 28.25 مليون يورو في حالة فوزه أيضا بالمباريات الـ 3 في مرحلة المجموعات.

ووافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التي اجتمعت اليوم في هامبورج قبل قرعة المسابقة، على الجوائز المالية التي سيتم توزيعها على المنتخبات المتأهلة، والتي تحافظ على نفس مستوى بطولة يورو 2020.

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وكما أكد يويفا، فإن نظير المشاركة سيكون 9.25 مليون يورو، وسيحصل كل منتخب نظير الفوز على مليون يورو، و500 ألف يورو مقابل التعادل.


وستحصل المنتخبات المتأهلة لدور ال16 على مكافأة قدرها 1.5 مليون يورو لكل منها، و2.5 مليون يورو لدور الثمانية، و4 ملايين يورو لنصف النهائي.

وسيحصل وصيف البطولة، التي ستقام في الفترة من 14 يونيو إلى يوليو، على مبلغ إضافي قدره 5 ملايين يورو والبطل على 8 ملايين يورو.

 

نظام نهائيات كأس أمم أوروبا

وخلال النهائيات، تتنافس المنتخبات الأربعة في كل مجموعة بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، وينضم إلى هذه المنتخبات الـ12 أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها.

وتقام مباريات الدور الأول (دور المجموعات) بداية من 14 إلى 26 يونيو 2024.

وتنطلق بعدها الأدوار الإقصائية من 29  يونيو، وتنتهي فعاليات دور الـ16 في الثاني من يوليو.

وتقام مباريات دور الثمانية في الخامس والسادس من الشهر نفسه، ثم مباراتا الدور قبل النهائي في التاسع والعاشر، على أن يلعب النهائي في 14 يوليو.

وتستضيف ألمانيا البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة 1988 التي فازت هولندا بلقبها.

وسبق لألمانيا التتويج باللقب القاري ثلاث مرات، في 1972 و1980 و1996، وهي الأكثر فوزا بالبطولة بالتساوي مع المنتخب الإسباني، الذي اعتلى منصة التتويج في نسخ 1964 و2008 و2012.

وأحرز كل من المنتخبين الإيطالي والفرنسي اللقب مرتين، مقابل مرة واحدة لكل من روسيا والتشيك والبرتغال وهولندا واليونان والدنمارك.

 

أبرز المرشحين للتتويج باليورو 

ويعتبر منتخبا فرنسا وصيف بطولة العالم الأخيرة وإنجلترا ثاني النسخة الأخيرة من البطولة القارية من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب نظرًا للمستوى الرفيع الذي ظهر به المنتخبان في الآونة الأخيرة ولوجود نجوم من الصف الأول أمثال كيليان مبابي وأنطوان غريزمان في الأول، والهداف هاري كين وجود بيلينجهام في الثاني.

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