تنفيذ 89 مشروعًا بقطاع الطرق والكبارى في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية والذى تشهد مصرنا الغالية على مدار 9 سنوات إنجازات عديدة تتحقق يومًا بعد يوم للعبور نحو الجمهورية الجديدة.

وأشارت إلى أن قطاع الطرق والكباري من المشروعات التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي إهتمامًا واسعًا لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري بشكل يليق بالجمهورية الجديدة، والربط بين المحافظات محاور وشرايين تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.

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وشهد قطاع الطرق والكبارى منذ عام 2014حتى الآن تنفيذ 89 مشروعا بتكلفة 15 مليارا و500 مليون جنية، وتم الهنتهاء من رصف 56 طريق بطول 560 كم بتكلفة 3 مليارات و100 ألف جنيه، وإنشاء 8 كبارى بطول 5.5 كم بتكلفة 929 مليون جنيه، وجار العمل برصف 10 طرق بطول 109 كم بتكلفة 4 مليارات و400 ألف جنيه، وإنشاء وصيانة 17 كوبرى بقطاع الكبارى بطول 11.5 كم بتكلفة 4.07 مليار جنية، بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية الهامة والكبرى الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ومنها المحور الرابط بطول 84.5، القطار السريع بطول 52 كم ومحور المحمودية بطول 56 كم.