السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رفع 402 حالة إشغال طريق بـ 3 مراكز في البحيرة

رفع إشغالات بالبحيرة،
رفع إشغالات بالبحيرة، فيتو

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة،  ضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم،ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيرًا للحركة المرورية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور،بتنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 96 حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق (الجيش، افلاقة، الشاذلى، النافورة،المستشفى، رواد الوادى).

Advertisements

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود،حملة مكبرة بمحيط المدارس وشارع الجمهورية أسفرت عن رفع 219 حالة إشغال تنوعت مابين ثابت ومتحرك ، بالإضافة إلى رفع 87 حالة إشغال بأبو حمص وتحرير 15 محضر إشغال طريق.

وشددت نائب محافظ البحيرة،على ضرورة المتابعة المستمرة،وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

رفع البحيرة دمنهور إدارة أشغالات رشيد

مواد متعلقة

ضبط 126 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بأبوحمص

افتتاح 5 مساجد جديدة في 4 مراكز بالبحيرة

وكيل الصحة بالبحيرة يتابع العمل بوحدات الإسعاف بالتوفيقية والحجناية 

اجتماع لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمحليات البحيرة

المشرف العام على القومي لذوي الإعاقة يشهد حفل ختام أنشطة قادرون باختلاف في دمنهور

وكيل وزارة الصحة يستكمل جولاته المرورية ويتفقد العمل في مستشفى رشيد بالبحيرة

اجتماع نائب محافظ البحيرة مع العاملين بالتعليم لحثهم على المشاركة الإيجابية بالعملية الانتخابية

رفع 743 حالة إشغال طريق في البحيرة

الأكثر قراءة

زحام شديد ومشاجرات للحصول على كيس سكر بـ 27 جنيه في العجمي (صور)

داليا زيادة تستفز المصريين مجددًا وتردد مزاعم الاحتلال، والنشطاء: كم دفعت لك إسرائيل؟

قرار جديد من الرئيس الفرنسي لتجديد الهدنة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي

نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم في دبي (فيديو وصور)

بدء التحقيق مع موظف بتهمة استقطاب الشواذ في الدقهلية

موعد مباراة الأهلي ويانج افريكانز في دوري الأبطال

أفضل 10 سيارات ملاكي في 2023

السيسي يلتقي رئيسي أرمينيا وليتوانيا (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أغرق منزله بالآلاف من قطع الشيكولاتة، أغرب طريقة للاحتفال بالكريسماس

ربطة العنق تثير الجدل بين الملك ورئيس الوزراء البريطاني

في ماليزيا، خطأ بنكي يحول سيدة إلى مليونيرة

شرط "سبايدرمان" الغريب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

شعبولا الذي وصفته أمريكا براعي الكراهية لإسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقته بانتهاء التعب والشفاء من المرض

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالمتاعب والصعوبات

أحاديث عن أفضل شيء يتصدق به المسلم

المزيد
الجريدة الرسمية