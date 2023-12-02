الأمن يكثف حملاته على المتورطين في الدعارة الإلكترونية.. ضبط إنجى حمادة الأبرز.. وأصحاب صفحات البغاء في قبضة العدالة

دعارة أون لاين.. استغل البعض وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية فى إدارة حسابات وصفحات للإعلان عن أنشطة مشبوهة من بينها مراكز صحية للمساج تتخذ ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

بينما حسابات أخرى أعلنت صراحة عن ممارسة الدعارة بمقابل مادي، وأخرى تعرض فيها سيدات وفتيات أجسادهن مقابل تحويلات مالية.

وظن المتورطون في هذه الجرائم أنه من الصعب كشف هويتهم ونجاحهم في الهروب من ملاحقة الشرطة، ولكن وزارة الداخلية ممثلة في شرطة الآداب كانت لهم بالمرصاد وأسقطت العديدين منهم.

دعارة أون لاين على مواقع التواصل



وفي الآونة الأخيرة أثارت واقعة كروان مشاكل وإنجى حمادة، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بعد ظهورهما فى مشاهد غير لائقه، لينتهي الأمر بحملة أمنية شنتها مباحث الآداب، والقت القبض على إنجى حمادة فيما صدر قرار بضبط واحضار كروان مشاكل فى ضوء اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور.

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الادارة العامة لمباحث الآداب وضعت خطة تنسيقًا مع الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والأجهزة المختصة لملاحقة وتعقب مثل هذه الأنشطة المشبوه وتكللت الجهود فى تحقيق ضربات أمنية ناجحة ضد الخارجين عن القانون ونرصد أبرزها:

عقوبات الجرائم المخلة بالآداب العامة

وبدوره كشف خبير قانونى العقوبات المتوقعة على مرتكبى الجرائم المخلة بالآداب العامة.

وقال الخبير القانونى، نصت المادة الأولى ن قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

عقوبة الترويج لاعمال المخلة على مواقع التواصل

كما تضمنت مواد القانون على معاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.

ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

عقوبة الفعل الفاضح

كما شملت العقوبات أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

عقوبة الاتجار فى البشر



كما تضمن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فى مادته الـ 5 على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

5 سيدات و4 رجال..نادى صحى اتخذ ستار للدعارة بالاسكندرية



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات- مقيمة بالإسكندرية بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة سيدى جابر تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار وضبطها وكذا ضبط (4 سيدات و4 رجال "لثلاثة منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (10 هواتف محمول "بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" - مبلغ مالى - 2دفتر حجوزات - بعض الأدوات والملابس التى تستخدم فى مزاولة النشاط).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما جاء بالتحريات والضبط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

موظف بالتأمين الصحى انشاء حساب للشواذ

فى مدينة المنصورة القى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا،القبض على موظف بهيئة التأمين الصحي ومقيم بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية حال وجوده بمنطقة مشعل وذلك بتهمة إنشائه حسابا على أحد التطبيقات الإلكترونية الخاص بالشواذ جنسيا واستقطابه الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكانت معلومات وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة بقيام أ.ع.ش، 39 عاما، موظف بهيئة التأمين الصحي ومقيم بمدينة المنصورة، بإنشاء حسب عبر تطبيق إلكتروني خاص بالشواذ جنسيا لاستقطاب الرجال لممارسة اللواط بقصد المتعة.

وتم استصدار إذن من النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا ونجحت القوة في ضبط المتحرى عنه حال وجوده بمنطقة مشعل وبحوزته هاتف محمول مثبت به التطبيق الإلكتروني.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر واعترف بارتكابه واقعة استقطاب الرجال عبر التطبيق الإلكتروني لممارسة الأفعال الشاذة.

فيديوهات خادشة على هاتفين.. تفاصيل القبض على إنجي حمادة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على إنجي حمادة المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور عبر بث مقاطع فيديو خادشة للحياء.

اعترافات إنجي حمادة

واعترفت المتهمة بإنتاج وبث مقاطع فيديو لزيادة نسبة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية بالإضافة إلى شراء أوقات على قنوات فضائية ببعض القنوات لزيادة الشهرة لها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة لها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فتاة "لها معلومات جنائية" –والمطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا "تبديد– آداب عامة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي (بيجو لايف – تيك توك) والتي تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (هاتفى محمول "محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة"- كاميرا إستاند تصوير بفلاش).



وبمواجهتها اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامي بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة التى أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات.